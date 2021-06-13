Покупатели говорят, что видят происходящее: цены на некоторые продукты - самые высокие за десятилетие

Цены на некоторые продукты питания уже достигли самого высокого уровня за десятилетие, в основном из-за более высоких цен на сырье. А в Литве цены на продукты питания и другие товары увеличиваются также из-за роста заработной платы, которая повышалась даже во время пандемии.

Так, как подорожали сейчас, некоторые продукты не дорожали уже десятилетие.

"Мы являемся свидетелями такого довольно забытого и необычного для нас явления. Цены на многие виды продовольственного сырья, такие как пшеница, кукуруза и соя, выросли до самого высокого уровня почти за десятилетие", - сказал Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank.

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Цены на птицу и свинину в Литве вырастут примерно на треть. Но с ростом затрат на энергию, может стать еще дороже.

"Порадовать, что цены не вырастут, не можем", - сказал Витаутас Тевялис, глава Ассоциации птицеводов.

Подорожание мяса птицы в основном связано с тем, что с начала пандемии цена упала на треть после прекращения его экспорта.

"В результате возник внезапный избыток птицы, которую нужно было заморозить и где-то хранить или попытаться продать по низким ценам. Эти цены упали до невыгодного уровня. Крупные птицеводческие предприятия понесли убытки на сумму до 10 миллионов евро", - сказал Эгидиюс Мацкявичюс, глава Ассоциации переработчиков мяса.

Цена на свинину в Литве во многом зависит от ее роста за рубежом. Потому что, по крайней мере, половину свинины, которую мы едим, нужно ввозить. Цены на мясо также увеличиваются за счет открытия ресторанов и кафе.

"Рестораны потребляют больше, чем дома, они покупают больше. Это усиливает давление, увеличивает спрос. А если откроется еще больше, естественно, цены вырастут", - заверил глава Ассоциации птицеводов В. Тевялис.

По словам экономиста, рост цен на упаковку пищевых продуктов и транспортировку также приводит к росту цен на продукты питания. А в Литве, где зарплаты росли даже во время пандемии, подорожают не только продукты питания, но и большинство других товаров. Так что опасения по поводу инфляции могут быть оправданы.

Сами торговцы не хотят говорить о росте цен, потому что покупателям это не нравится. Поэтому часто выбирают следующий путь - вместо увеличения цены уменьшают порцию.

Однако, вопреки ожиданиям производителей, рост цен не ускользает от глаз покупателей.

"Например, масло - продается 175, 180 граммов, но не 200 граммов", - сказала одна жительница Вильнюса.

Другая сказала, что, возможно, из-за того, что покупатели этого не заметят, товары уменьшаются примерно на 20 граммов.

"Но тогда цена все равно повышается, даже несмотря на то, что упаковка меньше", - сказала женщина.

Люди говорят, что было бы хорошо, если бы на этикетке была указана цена за килограмм или литр. Экономист считает, что такой способ скрыть рост цен в конечном итоге только раздражает потребителей.

"Если потребители замечают, что размер упаковки уменьшился, это может раздражать еще больше - этот скрытый способ избежать повышения цены, нежели сам рост", - сказал экономист Н. Мачюлис.

По данным ООН, весь год цены на пять наиболее важных категорий - мясо, молоко, зерно, овощи и сахар - растут.

Мировой индекс цен на эти категории в этом году почти на 40 процентов выше, чем в прошлом.

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