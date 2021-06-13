Премьер-министр Литвы: потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума

Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает портал naviny.by.

По словам Шимоните, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами.

Глава правительства Литвы заявила, что угон самолета Ryanair свидетельствует об игнорировании белорусским режимом международных норм. Шимоните призвала к скорейшему введению Евросоюзом четвертого пакета санкций и без промедления — пятого.

Себастьян Курц поблагодарил Шимоните за поддержку белорусской оппозиции.

"Мы требуем свободных и честных президентских выборов и немедленного освобождения журналиста [Романа Протасевича], задержанного после принудительной посадки самолета", — сказал Курц.

Он заявил о поддержке новых санкций против белорусских властей, сообщает БелаПАН.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, а после международной реакции на принудительную посадку пассажирского лайнера и введения новых санкций, этого делать не будет.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на прошлой неделе сказала, что в переправке нелегалов через границу могут участвовать белорусские пограничники, и это сознательная политика Минска в отношении нашей страны.

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