По словам Шимоните, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами.
Глава правительства Литвы заявила, что угон самолета Ryanair свидетельствует об игнорировании белорусским режимом международных норм. Шимоните призвала к скорейшему введению Евросоюзом четвертого пакета санкций и без промедления — пятого.
Себастьян Курц поблагодарил Шимоните за поддержку белорусской оппозиции.
"Мы требуем свободных и честных президентских выборов и немедленного освобождения журналиста [Романа Протасевича], задержанного после принудительной посадки самолета", — сказал Курц.
Он заявил о поддержке новых санкций против белорусских властей, сообщает БелаПАН.
В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, а после международной реакции на принудительную посадку пассажирского лайнера и введения новых санкций, этого делать не будет.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на прошлой неделе сказала, что в переправке нелегалов через границу могут участвовать белорусские пограничники, и это сознательная политика Минска в отношении нашей страны.
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