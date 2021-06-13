Глава ФБК Иван Жданов: никакие объявленные Кремлем розыски нас не остановят

Соратник находящего в тюрьме в России лидера оппозиции Алексея Навального Иван Жданов говорит, что объявление его Кремлем в международный розыск не остановит ни его деятельность, ни деятельность других поддерживающих А. Навального.

И. Жданов в пятницу сказал BNS, что решение объявить его в розыск и признать возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией А. Навального экстремистским расценивает как "логический шаг" в плане президента Владимира Путина вытеснить оппонентов из политического пространства.

"Я думаю, что была одна команда от В. Путина - посадить А. Навального в тюрьму и сделать так, чтобы его окружение, его соратники, его организация не могли работать. Эта команда выполняется логически четко, как последовательность - как они запускают уголовные дела, как уничтожают нашу организацию", - сказал И. Жданов.

"Это логическая последовательность, даже нет ничего удивительного, это предсказуемые события: они хотят нас полностью вытеснить из политического пространства. Получится это у них или нет? Я думаю, что нет. Потому что мы в этих условиях давления живем уже очень давно, мы научились с этим работать, мы научились на это отвечать", - добавил он.

По словам представителя оппозиции, команда фонда и в дальнейшем планирует продолжать "расследовательскую и политическую деятельность", хотя самого фонда с таким названием из-за его признания экстремистской организацией "или аналогичного фонда в России уже не будет".

В среду московский суд признал Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией и предписал ему прекратить деятельность, а проживающий в Литве И. Жданов объявлен в России в розыск. Он внесен в базу находящихся в розыске лиц МВД России как "разыскиваемый по статье Уголовного кодекса".

32-летний И. Жданов фигурирует в нескольких заведенных в России уголовных делах, включая дела о мошенничестве и о создании общественной организации, деятельность которой связана с насилием.

Фонд борьбы с коррупцией регулярно публикует свои журналистские расследования о вероятной коррупции должностных лиц всех уровней. Миллионы просмотров на YouTube набрали расследования об огромных владениях, принадлежащих, как утверждается, президенту В. Путину и бывшему президенту и премьеру Дмитрию Медведеву.

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