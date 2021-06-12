Инцидент в автобусе: неадекватная реакция на просьбу водителя показать билет

Клайпедская полиция выясняет обстоятельства происшествия в городском автобусе, во время которого пострадал водитель. Коллеги пострадавшего надеются, что агрессора найти будет легко, пишет LNK.

"У нас в автобусе стоит около 10 камер. Наблюдение ведется за каждой дверью. Пассажиры должны знать, что лучше улыбаться, а не злиться", – сказал один из водителей.

На видео видно, как в автобус вошли двое мужчин. Водитель несколько раз напомнил им, что надо прокомпостировать билеты, но мужчины не реагировали. Тогда водитель потребовал, чтобы они покинули транспортное средство – в ответ один из мужчин ударил водителя.

Когда водитель выбежал из кабины, мужчина применил слезоточивый газ и ударил водителя ногой.

"Рядом стояли дети, лет восьми и еще меньше, но агрессоров это не остановило. В автобусе была семья с коляской", – сказал глава "Клайпедского автобусного парка" Вайдас Раманаускас.

На место происшествия вызвали скорую, врачи промыли водителю глаза. "Из-за евро так с людьми обращаться, трудно представить", – удивлялась молодая женщина.

Работников парка удивило поведение других пассажиров. "Что самое страшное, никто не подошел к водителю, ведь были мужчины, только дети подошли и спросили, все ли в порядке с водителем. Взрослые даже не подошли", – сказал Раманаускас.

Foto: Stopkadras / LNK

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