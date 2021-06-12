В 10.30 ч. пожарные-спасатели обнаружили в пруду Mercedes-Benz. Из воды виднелась только задняя его часть.
С помощью тросов пожарные вытащили автомобиль из воды. По предварительным данным, людей в машине не было.
Пожарные-спасатели проверили и пруд, в нем также никого не обнаружили.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция, также выясняют, кто управлял автомобилем Mercedes-Benz.
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