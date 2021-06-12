Глава соцдемов призывает Павилёниса уйти в отставку: он постоянно наносит ущерб репутации Литвы

Оппозиционная партия социал-демократов Литвы призывает к отставке главу парламентского Комитета иностранных дел Жигимантаса Павилёниса. Такое решение приняли на заседании президиума партии.

По мнению соцдемов, Павилёнис вместо того, чтобы проводить внешнюю политику страны, своим непрофессионализмом постоянно наносит вред репутации Литвы, поэтому должен покинуть занимаемый пост.

"Мы видим, что он сознательно и последовательно порочит репутацию Литвы за границей, унижает службу президента в узких интересах своей партии. Это неприемлемо. Такой человек не может представлять Литву за границей. Ни один политик, поехав в другую страну, никогда плохо не говорит о своей стране. Никогда. Ведь он - визитная карточка своей страны", - сказала лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте.

По ее словам, постоянные публичные комментарии Павилёниса в стране и во время дипломатических визитов за рубежом о президенте Литвы Гитанасе Науседе и его конституционных полномочиях неслучайны.

"Я вижу систематические действия консерваторов в умалении и унижении президентской службы. И это длиться больше полугода. Странно слышать реплики правящих о том, что, быть может, Павилёнис пошутил или в очередной раз наговорил глупостей. Это неправда. Консерваторы последовательно и координировано стараются изолировать президента - это их официальная доктрина. Их цель - сосредоточить больше власти в своих руках, чем они наносят серьезный вред международной репутации Литвы", - считает глава соцдемов.

Соцдемы призывали Павилёниса покинуть занимаемый пост уже в феврале 2021 года, когда он, отправившись в Грузию, высказывал собственное мнение, поддержал одну из оппозиционных сторон. Социал-демократы считают, что своим поведением Павилёнис нанес вред грузинско-литовским отношениям.

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