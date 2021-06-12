В воскресенье вильнюсцев приглашают без регистрации привиться от COVID-19

BNS ; Милена Андрукайтите , ru.DELFI.lt

В воскресенье, 13 июня, вильнюсцев приглашают без регистрации привиться от COVID-19 – есть больше 2000 доз вакцины Janssen.

Желающих привиться ждут в центре вакцинации в выставочном центре Litexpo с 10 до 16 ч., сообщает Вильнюсский муниципалитет. Вакцинами Johnson & Johnson привьют всех желающих старше 18 лет. Напомним, что для получения иммунитета достаточно одной дозы вакцины Janssen. Желающие увидеть, есть ли у центра вакцинации очередь, с этих выходных могут воспользоваться данными видеокамеры, обеспечивающей прямую трансляцию с места вакцинации. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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