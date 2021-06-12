Желающих привиться ждут в центре вакцинации в выставочном центре Litexpo с 10 до 16 ч., сообщает Вильнюсский муниципалитет.
Вакцинами Johnson & Johnson привьют всех желающих старше 18 лет.
Напомним, что для получения иммунитета достаточно одной дозы вакцины Janssen.
Желающие увидеть, есть ли у центра вакцинации очередь, с этих выходных могут воспользоваться данными видеокамеры, обеспечивающей прямую трансляцию с места вакцинации.
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