В выходные погоду обусловит циклон: ожидается сильный ветер и ливни

В субботу погоду в Литве обусловит атлантический циклон. Около полудня к морю придет активный холодный атмосферный фронт, который с полудня будет пробиваться в центр страны. На смену духоте придет прохлада.

Во многих районах, начиная с западных, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами пройдут сильные ливни. К Вильнюсу атмосферный фронт придет вечером. В крайних восточных районах вероятность дождя невелика. Поднимется юго-западный, западный ветер Местами его порывы усилятся до 15–18 м/с. Днем будет 21–25, на уюго-востоке местами 26 градусов тепла, у моря 18–20 градусов.

В ночь на воскресенье интенсивные осадки ожидаются на востоке страны. Местами пройдут дожди с грозами. На западе осадки ожидаются лишь местами. Будет дуть сильный северо-западный, западный ветер, температура опустится до 9–14 градусов.

В воскресенье днем будет облачно с прояснениями. Время от времени будут идти кратковременные дожди, особенно интенсивные – на юге и на востоке. После обеда местами пройдут грозы. Будет дуть сильный порывистый ветер - 15–19 м/с. Будет свежо – 17–22 градусов тепла.

В начале следующей недели без осадков, ветер успокоится, понемногу потеплеет.

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