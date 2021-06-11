В Литве после пика вакцинации наблюдают резкое падение

Темпы вакцинации от коронавируса в Литве значительно замедлились, поэтому обсуждают дополнительные средства побуждения жителей, сказал представитель Минздрава.

"Мы наблюдаем резкое замедление процесса вакцинации. (...) На прошлой неделе наблюдали пик, было привито максимальное количество жителей, а на этой неделе мы прививаем очень мало людей", – сказал представитель Минздрава Лукас Галкус.

Согласно данным Департамента статистики, с понедельника по четверг в Литве привили 99 000, а на прошлой неделе - около 126 000.

"Если сравнивать данные за 10 июня с данными за 3 июня, то в прошлый четверг первой дозой привили 20 000, а вчера – всего 9000", – заметил Галкус. По его словам, люди перестали регистрироваться на вакцинацию.

"Те, кто хотел привиться, привились, сейчас началось самое сложное – убедить сомневающихся, – сказал Галкус. – Им наверное не подходит ни предварительная регистрация, ни другие способы, вот и думаем, чем их мотивировать".

Он сказал, что пока не может назвать какие-то средства мотивации, поскольку решение не принято, однако он подчеркнул, что это связано с более активной коммуникацией, вовлечением семейных врачей, живыми очередями и косвенными мерами побуждения.

"Мы на этой неделе в Казлу Руде наблюдали за приездом специалистов Национального центра крови, тогда в муниципалитете привили рекордное количество людей", – сказал Галкус.

В Казлу Руде жителей прививали в среду. В этот день привили 236 человек - максимум за все время вакцинации в этом муниципалитете. Всего в Литве как минимум одной дозой вакцины привиты 1,15 млн. (41,3%) жителей.

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