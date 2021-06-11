Профессор: это фантастика - Литва совсем рядом с желтой зоной

Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается. Согласно последним данным, Литва сейчас находится в светло-красной зоне, это значит, что количество больных за последние 14 дней составляет 143,4 человека на 100 000 жителей. Когда больных будет меньше 100, страна перейдет в желтую зону.

Об этом в фейсбуке сообщил профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас. Он новый показатель назвал "фантастическим".

"То, что происходит со статистикой COVID-19 - фантастика‼️ Литва за 4 дня "перелетела" из красной зоны C2 в C1 - розовую. До перехода в желтую остался один шаг. Совсем рядом и зеленая зона, которая недавно казалась чем-то недостижимым", – писал Станкунас.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 155 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 3 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 143,4 случая. Доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 1,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 379 случаев COVID-19. От коронавируса в Литве скончались 4330 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8762 смерти.

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