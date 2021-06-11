Президент Литвы: оккупация Россией регионов Грузии нарушает международное право

Осуществляемая Россией оккупация принадлежащих Грузии Абхазии и Цхинвала в Южной Осетии является нарушением международного права, заявил в четверг находящийся в Грузии президент Литвы Гитанас Науседа.

Г. Науседа, побывавший у административной линии с оккупированным регионом Южной Осетии, отметил, что международное сообщество должно оказать давление с тем, чтобы вынудить Россию соблюдать международные обязательства.

"Россия должна взять на себя ответственность за оккупацию Абхазии и Южной Осетии и нарушения прав человека в этом регионе. Она также должна вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии. Для того, чтобы вынудить Россию придерживаться международных обязательств, требуются последовательные усилия и давление международного сообщества", – отметил Г. Науседа.

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Администрация президента, передавшая слова главы государства, также отмечает, что Литва активно поднимает этот вопрос на международных пространстве с 2008 года.

Г. Науседа посетил городок Диди-Хурвалети в Южной Осетии, а также лагерь переселенцев в Патара-Хурвалети, где встретился с представителями местной общественности.

У административной линии с оккупированной Южной Осетией представители миссии мониторинга ЕС также информировали президента о положении в сфере безопасности и о гуманитарном положении, о том, как так называемые действия по бордеризации (установлению границ) влияют на повседневную жизнь людей, какое воздействие это оказывает на положение в сфере прав человека в регионе.

"Во время встреч с местной общественностью я услышал и свидетельства о том, как бордеризация калечит судьбы этих людей, разделяет семьи, ограничивает свободу передвижения, возможности обучения, доступа к услугам здравоохранения. Угрозы террора и похищений в этом регионе очевидны", – сказал президент.

Во всей Грузии насчитывается более 300 тыс. переселенцев внутри страны, интеграция которых необычайно важна для достижения прогресса в стране.

Глава государства поблагодарил Миссию мониторинга ЕС в обеспечении стабильности и создании доверия в Грузии. В этой миссии работают и 7 наблюдателей из Литвы.

Во второй день визита, в пятницу, Г. Науседа встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой парламента Кахабером Кучавой и представителями литовской общины в Грузии.

Это первый официальный визит Г. Науседы в Грузию. С президентом этой страны он встречался в 2019 году, когда она посетила Литву.

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