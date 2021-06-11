Наглости нет предела: некоторые жители Литвы пытаются подделать данные о вакцинации

Литовские учреждения, которые осуществляют вакцинацию от COVID-19 (коронавируса), сталкиваются с попытками жителей получить документ о вакцинации без реального факта прививки. Минздрав Литвы напоминает, что эти действия незаконные и могут навлечь уголовную ответственность.

Министерство получило сообщение о таких случаях, когда жители просят создать запись, подтверждающую факт вакцинации, но при этом человек реально не прививается. За такие действия иногда предлагают и взятку.

Минздрав напоминает, что от коварной болезни COVID-19 защищает не запись о вакцинации, а сама вакцина.

Кроме того, такие хитрости чреваты серьезными юридическими последствиями. Как подделка документов, так и взятка должностному лицу или лицу, выполняющему подобные функции, влекут уголовную ответственность.

Нарушителям грозит не только арест и штраф, но и лишение свободы на сток 3-5 лет.

Если работники учреждений, в которых прививают жителей, получают предложение подделать документы о вакцинации за взятку, они должны немедленно сообщать о таких случаях в полицию.

Министерство просит жителей воздержаться от незаконных действий, и защищаться от опасной болезни с помощью вакцинации от COVID-19.

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