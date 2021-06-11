В Литву доставлено 18 тыс доз вакцины Moderna и 9,4 тыс доз Johnson & Johnson

BNS ru.DELFI.lt

В четверг в Литву поступило еще 18 тыс. доз вакцины Moderna и 9,4 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве уже привито 1,14 млн жителей или 40,9% населения. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: