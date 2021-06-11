Новая система в сфере торговли автомобилями от перекупщика не спасла

В Литве с 1 мая 2021 года действует новая система продажи и регистрации автомобилей. Ни одно транспортное средство не может быть продано, если у него нет уникального кода декларации владельца, подчеркивается, что цель этих перемен - борьба с "тень" и защита покупателей. Однако на деле мало что изменилось: женщина купила подержанный Volkswagen Passat и неожиданно для себя стала первым его владельцем в Литве, кроме того, машина на следующий день после покупки сломалась.

На сайте в интернете женщина нашла Volkswagen Passat, который в Литве не был зарегистрирован. Машина 2012 г.в. за 5900 евро показалась ей подходящей покупкой. В объявлении было сказано, что машина - из Франции.

Код VIN продавец в объявлении не указал, но заверил, что машина в полном порядке. Информацию о коде владельца он также не указал.

Рамунас Мацкявичюс (представитель Autopretenzija), к которому покупатель обратилась за помощью, сказал, что раньше торговцы вручали покупателям заключенный за границей договор о купле-продаже и говорили, что сказать в Regitrа при регистрации. Ничего не изменилось и с появлением новой системы.

"Это договоры, заключенные за границей, никуда не делись. Женщину практически за руку отвели в Regitrа, зарегистрировали, сказали, что она сама купила машину во Франции. У работника Regitrа никаких вопросов не возникло, поскольку он не обязан выяснять настоящего покупателя", – рассказал Мацкявичюс, заметив, что женщина брала машину в лизинг.

По его словам, провернуть такую сделку легко, поскольку заполненный договор о купле-продаже остается у иностранца, а литовский перекупщик берет вариант с данными продавца, а графу покупателя не заполняет, там можно вписать, что хочешь. Проверить, кто на самом деле купил машину, сложно, а работники Regitrа не обязаны выявлять реального покупателя.

"Поверьте мне, никто эти машины не проверяет, на дорогах не останавливает, а если останавливают – водители быстро сообщают друг другу о контроле и съезжают на второстепенные дороги", – сказал собеседник.

По его словам, вряд ли ситуация изменилась бы, если бы работник Regitrа спрашивал у покупателя, где он купил транспортное средство.

"У человека, который уже заплатил деньги перекупщику, выбора уже нет, – сказал Мацкявичюс. – Вышеупомянутая женщина уже заплатила деньги, ей сказали, что говорить, она доверяла продавцу. Ведь люди нечасто покупают автомобили и не вникают во все тонкости".

Он считает, что справиться с "тенью" можно было иначе, без всяких сложных систем с кодами. Мацкявичюс сказал, что достаточно связать VIN-код с номером телефона продавца или продающей автомобиль компании.

Именно по номеру телефона надо бы находить таких нечестных продавцов, который продал женщине Volkswagen Passat, тогда можно было бы вернуть деньги за некачественный товар.

Пресс-секретарь Regitrа Эмилия Бардаускене сказала Delfi, что все машины, которые продают в Литве должны быть с кодом владельца. Поэтому перед покупкой машины надо проверить, есть ли этот код.

"Его рекомендуется указывать в договоре о купле-продаже. Так покупатель будет знать, что купил машину у настоящего продавца, тогда, если появятся дефекты, клиент может связаться с реальным продавцом и потребовать его ответственности" – подчеркнула Бардаускене.

По ее словам, сам покупатель должен выяснить, покупает ли он машину у ее реального владельца.

"Что касается торговцев подержанными авто, на них распространяются те же правила. Иными словами, перед продажей они должны зарегистрировать машину и получить код владельца", – сказала представитель Regitrа.

Соответствующие ведомства следят за соблюдением этого порядка. Проверки проводят на дорогах, останавливают отдельные машины и автовозы, проверяют рынки, анализируют объявления на сайтах и т.д. Торговцев машинами может проверить и Государственная налоговая инспекция, таможня, СРФП, СОГГ, полиция и сотрудники Литовской администрации безопасности транспорта.

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