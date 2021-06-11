В пятницу задержаны еще 15 нелегальных мигрантов

В Литве 11 июня задержаны еще 15 нелегальных мигрантов, сообщает представитель Службы охраны госграницы (СОГГ).

"Рано утром в Игналинском районе были задержаны две группы: в одной - шесть, в другой - девять человек", – сказал Гедрюс Мишутис. Сейчас выясняют, гражданами какой страны являются эти мигранты.

"Их доставили на заставы, проводят типичные процедуры: изоляция, тестирование, перевозка, скорее всего в Центр регистрации беженцев или общежитие пограничников", – сказал глава СОГГ.

Поскольку выросло количество нелегальных мигрантов из Беларуси, все места в Центре регистрации беженцев заполнены. В Литве для нелегальных мигрантов планируют разбить палаточный городок.

По словам главы ЦРБ Александра Кислого, в городке поселили бы одиноких мигрантов, их планируют разместить в 15-местных палатках. В Центре регистрации беженцев оставят семьи и людей, нуждающихся в какой-либо помощи.

В ближайшее время ситуацию обсудят с Департаментом миграции и Центром приема беженцев в Рукле.

В ЦРБ сейчас находятся 160 иностранцев.

По данным СОГГ, в этом году из Беларуси в Литву незаконно пришли 312 мигрантов, в основном это граждане Ирака (это в 3,5 раза больше, чем за весь 2020 год).

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что осле международной реакции на принудительную посадку самолета в Минске, Беларусь не будет охранять границу от беженцев, Литва расценивает это как сознательные действия белорусского режима против Вильнюса, поддерживающего демократические процессы в Беларуси.

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