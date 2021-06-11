В Вильнюсе подорожали услуги такси, машин не хватает даже в обычные дни

Наступило лето, смягчаются условия карантина, жители стали намного активнее, компании, предоставляющие услуги такси или подвоза пассажиров отмечают рост клиентов, а клиенты отмечают увеличение стоимости услуги. Но и это не самое страшное. Мало того, что поездка подорожала, еще и дождаться такси - непростая задача. Найти свободную машину сейчас очень сложно, особенно по вечерам в выходные, когда закрываются бары.

Читатели портала Delfi рассказали о проблемах с услугами такси и подвоза пассажиров в столице. Водителей не хватает, а цены огромные даже не в часы пик.

Одна жительница столицы в Facebook рассказала, что поездка в 10 ч. утра из Старого города к Technopolis в Жирмунай ей обошлась в 10 евро. Она сказала, что автомобили эконом-класса невозможно получить даже не в часы пик.

10 евро заплатил и молодой человек, ехавший из Фабийонишкес в Лаздинай, он сказал, что раньше такая поездка стоила 6 евро.

Другой вильнюсец рассказал, что из Шнипишкес в Юстинишкес доехал за 13 евро. Поездка длилась 18 минут, а на троллейбусе этот путь занимает 22 минуты.

Большая часть пользователей в фейсбуке жаловалась не только на цены, но и на сложности с вызовом такси. Люди жалуются, что ночью после полуночи, когда закрываются бары, невозможно вернуться домой из центра.

Все представители компаний, с которыми общался журналист Delfi, отмечают рост спроса на услугу такси.

Глава Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс сказал, что в мае этот показатель вернулся на докризисный уровень.

"По сравнению с апрелем число поездок увеличилось на 10%, а по сравнению с январем - на 40% больше", – сказал он.

Глава eTaksi Андрюс Норкайтис сказал, что в мае в Вильнюсе количество вызовов, по сравнению с данными за апрель, выросли на 30%, рост отмечается и в других городах - люди стали мобильнее, хотят на мероприятия, в кафе.

Представители компании Etransport также фиксируют рост заказов. Особенно много заказов, по словам представителей Etransport, поступает, когда закрываются бары, кафе и рестораны.

Они отметили, что цены у них не меняются в зависимости от времени суток, дня недели или числа заказов. "Наша компания годами не меняет цены – они у нас небольшие", – уверяют представители Etransport.

Глава Bolt сказал, что цены у них динамичные, зависят от спроса на услугу и числа работающих водителей, базовые цены не меняются. По словам Пацявичюса, назвать точное количество водителей сложно, поскольку ситуация меняется каждый день, ведь водители сами выбирают время работы.

Он заметил, что компания привлекает новых водителей, которые могли бы неплохо заработать. "В мае доходы водителей Bolt были рекордными – в крупных городах в среднем 14 евро в час", - сказал Пацявичюс.

Глава eTaksi сказал, что они не меняли цены ни после первого, ни во время второго карантина. Кроме того, компания часть доходов тратит на перевозку волонтеров и пенсионеров.

Норкайтис сказал, что время ожидания машины зависит от того, сколько водителей работает. По его словам, еще не все водители вернулись на работу после жесткого карантина.

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