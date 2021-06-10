Минздрав Литвы предлагает смягчить карантин: изменения ждут в связи с "паспортом возможностей" и зеленым сертификатом

Минздрав Литвы предлагает правительству смягчить действующие сейчас правила карантина. Предлагается внести изменения с 17 июня. Правительство проведет заседание в понедельник. Однако этот документ еще находится в стадии согласования, поэтому неясно, какие из предложений правительство одобрит.

В документе предложено изменить и некоторые правила получения "паспорта возможностей". Например, действие теста на антигены предлагают продлить с 24 до 48 ч.

"Паспортом возможностей" смогут пользоваться люди, переболевшие COVID–19, но если с момента заболевания прошло не больше 210 дней (сейчас это 180 дней).

"Паспортом возможностей" смогут через две недели пользоваться люди, которые привились первой дозой Comirnaty, COVID–19 Vaccine Moderna, COVID–19 Vaccine Janssen или Vaxzevria, а также те, у кого диагностировали COVID–19 с помощью теста ПЦР SARS–CoV–2. На неделю предлагают отсрочить и требование к вакцинации второй дозой Vaxzevria - до 13 недель.

Сейчас паспорт получают спустя 4 недели после первой дозы, но если на 12 неделе не привиться, то он не действует.

Цифровой документ ЕС

Минздрав предлагает узаконить в Литве цифровой сертификат COVID–19. Его смогут получить жители через две недели после второй дозы вакцины или если требуется одна доза, о через две недели после первой, а также если переболевший человек (диагноз был подтвержден ПЦР-тестом) привит хотя бы одной дозой вакцины.

Все лица приезжающие или возвращающиеся из пораженных коронавирусом стран должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до въезда или отрицательный тест на антигены, сделанный не раньше чем за 48 часов).

Другие изменения

Минздрав предлагает гарантировать проведение экзаменов в помещениях, где на одного человека приходится не меньше 10 кв. м. В помещении должно быть не больше 10 человек.

Неформальное обучение разрешается проводить контактным способом, а на занятии одновременно могут присутствовать не больше 30 детей.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 30 июня 2021 года.

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