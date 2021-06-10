Опрос: планы зарубежных инвесторов в странах Балтии наиболее благоприятны для Литвы

Планы зарубежных инвесторов в странах Балтии наиболее благоприятны для Литвы - семь из десяти инвесторов стран Балтии указывают, что намерены инвестировать в развитие или новые проекты в Литве, показывает опрос, проведенный компанией профессиональных услуг EY.

Исследование показало, что интерес к Латвии и Эстонии несколько ниже - здесь развитие или старт деятельности в течение ближайших 12 месяцев видят 69% и 64% инвесторов соответственно.

По словам главы консультационного подразделения EY в странах Балтии Линаса Дичпетриса, в некоторых областях Литва все еще уступает Латвии или Эстонии, особенно в плане привлечения различных проектов прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ).

"Относительные показатели Литвы настраивают позитивно - по числу созданных ПЗИ рабочих мест на один миллион жителей наша страна занимает второе место в Европе, а по фактическому числу проектов ПЗИ мы довольно заметно опережаем соседей. И все же, чтобы перейти в другую лигу привлечения ПЗИ, нам следует искать и новые ниши, и инвесторов в новые сферы деятельности", - сказал для пресс-релиза Л. Дичпетрис.

По данным EY, 43% привлеченных в прошлом году проектов в Литве (в общей сложности - 53 проекта) были связаны с услугами информационных технологий (ИТ) и деятельностью ИТ. На втором месте оказались инвестиции, связанные с финансовыми технологиями, которые составили 17% всех ПЗИ.

Латвия в прошлом году привлекла инвесторов разного спектра и одного из нескольких лидирующих секторов в ней нет. Кроме того, в Латвии больше концентрируются предприятия, ориентированные на производственную деятельность - производство мебели, сельскохозяйственную деятельность, производство продуктов питания, химическую промышленность и др. Лучше дифференцирована по секторам ПЗИ и Эстония.

Инвесторы стран Балтии единогласно утверждают, что рост Литвы в ближайшее время будет обусловлен активностью цифровой экономики. В Эстонии 74% действующих инвесторов связывают привлекательность страны и ее потенциал с областями ИТ, телекоммуникаций и других технологий. В Литве таких инвесторов - 64%, а меньше всего их в Латвии - 49%.

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