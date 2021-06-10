Министр энергетики Литвы: действия Беларуси по БелАЭС говорят о равнодушии к безопасности

После того, как правительственная комиссия Беларуси приняла решение о годности первого реактора Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце) для промышленной выработки электроэнергии, министр энергетики Литвы говорит, что ситуация свидетельствует о равнодушии Минска к замечаниям экспертов относительно безопасности.

Находящийся в Люксембурге Дайнюс Крейвис прокомментировал BNS, что в пятницу намерен снова поднять вопрос БелАЭС на уровне Европейского союза (ЕС).

"БелАЭС не соответствует требованиям ядерной безопасности и представляет угрозу для безопасности жителей Литвы и региона. Поток коммерческой деятельности первого энергоблока станции показывает, что Беларусь не собирается обращать внимание на замечания экспертов по ядерной безопасности", - говорится в присланном комментарии Д. Крейвиса.

Он подчеркнул, что Литва по-прежнему стоит на позиции, что БелАЭС нельзя эксплуатировать.

"Мы уже приняли меры по проведению в жизнь литовских законов, которые предусматривают, что электричество с БелАЭС не может попадать на рынок нашей страны. Мы выполняем законы Литвы", - сказал министр.

Д. Крейвис имел в виду, в частности, озвученное в июне решение Литвы начать юридический процесс с целью перенять контроль над межсоединениями с Беларусью.

"Я сейчас как раз нахожусь в Люксембурге, где завтра утром начинается (заседание) совета министров энергетики стран ЕС. Мы на высшем политическом уровне призовем столицы ЕС направить Минску месседж о выполнении требований к безопасности БелАЭС", - сказал министр.

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что правительственная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. Сообщается, что это означает старт промышленной эксплуатации первого энергоблока.

Первый реактор БелАЭС был физически включен 20 августа прошлого года, период его испытаний продолжался примерно девять месяцев.

Физическое включение второго реактора планируется осенью этого года, а старт промышленной эксплуатации - в первом полугодии следующего года.

Литва утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти претензии отметает.

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