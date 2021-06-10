Глава Минздрава Литвы обещает решение по ускорению ревакцинации вакциной AstraZeneca

В скором времени в Литве будет принято решение по ускорению ревакцинации вакциной компании AstraZeneca Vaxzevria.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в четверг на заседании парламента ответил на вопрос депутата Евы Пакарклите о возможности раньше привиться второй дозой Vaxzevria.

"К сожалению, все меньше людей выбирает эту вакцину при вакцинации первой дозой, а запасы вакцины скапливаются. Да, предусмотрены дозы для ревакцинации, но накапливается и вакцина, предназначенная для первой дозы. Кроме того, стартовал зеленый сертификат ЕС. Да, есть возможность, что он будет действовать и после первой прививки, но все решают отдельные страны. Значит, такой гарантии нет. Люди планируют отпуск, поэтому очевидно, что есть потребность в более ранней ревакцинации", – считает Пакарклите.

"Да, вы правы. Сейчас у нас есть столько вакцины, что можно запустить этот процесс. Мы просчитали все сценарии: и 8 недель, и 4 недель, поскольку производитель рекомендует ревакцинацию в период с 4 по 12 неделю. Мы, похоже, идем к тому, что в ближайшие недели будет принято решение, может, даже на следующей неделе. Наверное, мы сделаем так, что могут прививаться не только после 8 недели, но и в промежутке между 4 и 12", – обещал министр.

Однако он подчеркнул, что Минздрав Литвы по-прежнему рекомендует соблюдать промежуток в 12 недель, "этот срок безопаснее всего для здоровья человека".

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