ССР расследует возможную коррупцию помощника депутата Пуйдокаса

Помощника члена сейма Литвы Миндаугаса Пуйдокаса Кястутиса Мотечюса подозревают в подкупе и торговле влиянием, сообщила в четверг Служба спецрасследований (ССР).

ССР сообщила, что начала досудебное расследование после сообщения депутата Матаса Малдейкиса о попытке его подкупа.

Мотечюс в четверг был задержан.

По данным досудебного расследования, помощник парламентария Мотечюса в помещении сейма предложил Мальдейкису взятку в размере 50 000 евро за то, чтобы депутат поддержал лично и подействовал на других членов сейма с тем, чтобы было остановлено или отложено на неопределенный срок рассмотрение изменений к закону о налоге на лотереи и игорный бизнес.

Это расследование контролирует и возглавляют прокуроры Отдела расследования оргпреступности и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.

Это сообщение ССР опубликовала вскоре после того, как Пуйдокас сделал в сейме заявление о том, испытал на себе насилие со стороны агентов ССР.

Он утверждал, что его душили, порвали его одежду, силой отняли личные вещи. Член сейма утверждал, что произошедшее снял на видео его адвокат.

"Произошел беспрецедентный случай в истории литовского парламентаризма, в собственном кабинете против меня применили насилие агенты ССР, меня душили, разорвали одежду", – сказал Пуйдокас.

"У меня нет никакого судебного статуса – я не являюсь ни свидетелем, ни подозреваемым, у меня силой отняли мои личные вещи, до крови расцарапали руки. Мне не хватало воздуха, я сказал, что я задыхаюсь, а меня продолжали душить и не прекращали эти действия", – утверждал он.

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