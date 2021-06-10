В сфере строительства хаос, связанный с ростом цен: ситуация изменится разве что осенью

Цунами роста цен, вызванный Китаем уже добрался до Литвы. Есть опасения, что придется приостановить предоставление некоторых услуг. Как это скажется на рынке недвижимости? Подорожает ли жилье?

По данным Департамента статистики, в апреле 2021 года цены на стройматериалы и строительные работы значительно выросли. По словам специалиста департамента Нийоле Григаравичене, на 4,2% выросли зарплаты и на 2,2% подорожали стройматериалы. Цены на жилье поднялись на 2,8%.

За год затраты на строительство выросли на 4%.

По словам президента Ассоциации строителей Далюса Гедвиласа, в июне 2019 г. увеличились зарплаты в секторе строительства.

"Зарплаты растут и сейчас, но не так серьезно, как растут цены на материалы", – сказал он и сравнил рост цен с цунами.

Гедвилас сказал, что цунами вызвал Китай, рынок которого после пандемии, как и в США, быстро стал расти. На это реагируют другие рынки, начался рост цен.

Гедвилас объяснил рост цен на пенопласт для утепления зданий тем, что американские нефтедобывающие компании во время пандемии снизили объемы добычи (для производства пенопласта используют нефтепродукты). Кроме того, в прошлом году был зафиксирован пожар на крупной фабрике по производству пенопласта в Нидерландах.

Гедвилас заметил, что рост цен подобен взрыву.

Пока еще рост цен не останавливает строительство, но уже ощущается напряжение.

Специалист прогнозирует, что до осени никаких перемен не будет, поскольку лето - самая страда в этом секторе.

Гедвилас заметил, что рост цен может вызвать рост цен на рынке недвижимости в Литве.

Президент Литовской ассоциации развития бизнеса Миндаугас Статулявичюс сомневается, что рост цен на стройматериалы может серьезно повлиять на нынешние тенденции. По его словам, непрогнозируемый рост цен на стройматериалы может стать бременем для строительных компаний. Но со временем, если ситуация затянется, может сказаться и на ценах на недвижимость.

Статулявичюс считает, что более ясной картина будет осенью: "Есть признаки возможной стабилизации цен осенью. Может они даже снизятся, и напряжение на рынке исчезнет. Но если ситуация затянется, естественно, что сначала этот рост цен отразиться в договорах подрядчиков, а потом – и в договорах с покупателями. Пока еще не было такого, чтобы с покупателями расторгали договоры или просили доплатить. Но есть уже те, кто думает о введении индексации или какой-то возможности пересмотра цен".

По его словам, такая практика уже действует в Швеции.

Статулявичюс считает, что из-за роста цен темпы строительства могут замедлиться. Может быть и так, что строительные компании не смогут выполнить работы за ту цену, о которой договорились.

"В таких случаях выгоднее будет расторгнуть договор и заплатить штраф, чем завершать работы. Некоторые проекты остановят", – сказал специалист. Однако он не думает, что это явление может носить массовый характер.

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