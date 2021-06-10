Науседа: "зеленый" курс ЕС предоставляет Литве возможность стать лидером

В рамках реализации соглашения по "зеленому" курсу Евросоюза Литва могла бы использовать размер страны как преимущество, заявил президент Гитанас Науседа.

"Зеленое" соглашение ЕС предоставляет Литве возможность стать лидером слаженного развития. Литва может использовать свой размер как преимущество. Основные изменения, которые приближают к цифровому, "зеленому" и процветающему будущему, легче выполнять в меньшем масштабе. Я желаю вам всем никогда не останавливаться в совершенствовании, каждое преимущество превращать в решительное действие", – завил президент, приветствуя участников Балтийского инвестфорума.

По его словам, литовский бизнес в последнее время преодолел множество препятствий, а экономика за все время пандемии устояла, и важную роль сыграли те компании, которые могли экспортировать продукцию большой стоимости.

"Наш успех будет зависеть от способности быстро адаптироваться к мировым изменениям, пользоваться новыми возможностями и подготовиться к препятствиям технологических изменений", – сказал Г. Науседа.

В четверг ассоциация Investors‘ Forum, объединяющая самых крупных и активных инвесторов в экономику Литвы, проводит конференцию Baltic Investors ’ Forum 2021. В ней участвуют лидеры бизнеса, политики, общественности, ученые, которые делятся своими наблюдениями о новых возможностях, появившихся во время пандемии, и предпосылками для преодоления кризиса.

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