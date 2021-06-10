Отчет: наркобизнес адаптируется к коронавирусным ограничениям

Наркобизнес адаптируется к обусловленным пандемией ограничениям на поездки и закрытию границ, говорится в опубликованном в среду годовом обозрении Европейского центра мониторинга за наркотиками и наркоманией.

Как отмечает центр, эта адаптация выражается в определенных изменениях методов и маршрутов незаконной торговли: больше внимания уделяется контрабанде через различные цепочки контейнерных и коммерческих поставок, меньше пользуются услугами курьеров.

"Рынок наркотиков в Европе становится иммунным к введенным ограничениям. (...) Все больше распространяется чистые и сильные вещества, которые продаются как на улице, так и в интернете. Только в ЕС за последний год выявлено целых 46 новых наркотиков", – заявил в среду на пресс-конференции директор Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем Реналдас Чюжас.

Самым популярным наркотиком в Европе остается конопля. По данным Европейского центра, как минимум один раз в жизни коноплю пробовали более четверти европейцев, в Литве этот показатель составляет 10%.

Кокаин пробовали около 5% европейцев, литовцев немногим меньше. Сходные цифры и при оценке потребления экстази и амфетамина.

Согласно информации, представленной в отчете, рост производства конопли и синтетических наркотиков в ЕС остается стабильным, таким же, каким он был до пандемии, кроме того, количество мест производства обнаруживается такое же.

"Хотя в начале ограничений по причине пандемии был нарушен розничный рынок торговли наркотиками на улице, и сообщалось об определенной локальной нехватке, наркоторговцы и их покупатели адаптировались, все чаще шифруя сообщения в социальных сетях с помощью мобильных приложений, через услуги покупки через интернет, доставки почтой и на дом", – говорится в сообщении ведомства ЕС.

В нем также акцентируется, что долговременное влияние пандемии может вызвать дальнейший уход наркобизнеса в сферу цифровых технологий.

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