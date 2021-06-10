Водитель в очереди у Regitra: стою с 9 утра и не знаю, смогу ли оформить документы сегодня

В Литве уже месяц действует новая система регистрации автомобилей (все продавцы должны получить код владельца), вызвавшая хаос на автомобильном рынке. Система работает со сбоями, а люди, которые хотят зарегистрировать автомобили, ждут визита неделями, если регистрируются по интернету. Другие стоят в живых очередях у отделений Regitrа, но и там очереди огромные.

Вице-министр внутренних дел Виталий Дмитриев в среду сказал, что новая система кодов необходима для борьбы с "тенью".

"Мы видим активную регистрацию автомобилей, это связано со временем, май-июнь - то время, когда регистрируют больше всего автомобилей. Мы сразу увидели проблему, но ставили задачу нормализовать работу системы, чтобы очереди уменьшились", – сказал он Delfi.

Он заметил, что работа системы входит в нужное русло, очереди у отделений Regitrа уменьшились. По словам Дмитриева, стоящие часами в очередях водители - ненормальная ситуация, но у каждого опыт разный.



"Мы видим, что выдают больше кодов, что в Вильнюс перебросили больше работников. Есть определенные признаки стабилизации", – сказал он, заметив, что хуже всего ситуация именно в столице, поскольку здесь концентрация людей выше.

Дмитриев обещал, что со временем улучшится и ситуация с предварительной регистрацией в Regitrа, поскольку сейчас очереди сформированы на две недели вперед. По его словам, сейчас все отделения Regitrа больше внимания уделяют живым очередям, чтобы уменьшить очереди в целом.

МИД рекомендовал Regitrai не только расширить штат сотрудников, но и разделить потоки бизнеса.

"Сейчас мы видим признаки стабилизации, но не можем сказать, что ситуация хорошая", - сказал Дмитриев, заметив, что решают и вопрос работы самой системы, ее совершенствуют. Он отметил, что переходный период, связанный с ответственностью людей и другими вопросами, продлили до сентября (коды следует получить до июля).

Замдиректора отделения Regitrа на ул. Лентварё Гинтаутас Валутис сказал Delfi, что сейчас в их филиале одновременно проверяют документы на 8 машин.

Собеседник сказал, что очереди выросли, поскольку весной и летом в Литве регистрируют больше транспортных средств, кроме того, уже не действуют жесткие условия карантина.

Около Regitrа в среду машины стояли в двух очередях.

Журналист Delfi общалась с одним из водителей. Он рассказал, что сначала прислала отца чтобы тот зарегистрировал его мотоцикл. Отец встал в очередь, когда она была еще на главной дороге, еще до въезда во двор Regitrа.

"Мы ждем с 9 ч. утра. Мы не регистрировались по интернету – прошли техосмотр и встали в очередь. До конца работы отделения остался час, неизвестно, примут ли нас", – сказал молодой человек.

В той же очереди с 9 ч. стоял и пожилой мужчина с покупкой - автомобилем Opel. Он сказал, что интернета у него нет, вот он и стоит в очереди, намерен стоять со конца.

"Но терпения много надо. Я пенсионер, не работаю, у меня есть время. Но для тех, кто работает, это нехорошо", – сказал он, заметив, что если в среду не успеет, приедет в другой день, только раньше,.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!