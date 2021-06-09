Обыски в Правенишкес связаны с коррупцией, расследуют и самоубийство заключенного

9 июня в Правенишкской колонии проводят обыски, связанные не только со злоупотреблением служебным положением, но и с коррупцией. Кроме того, источники Delfi сообщили, что расследование связано и с самоубийством заключенного – мужчина покончил с собой из-за давления со стороны работников колонии.

Об обысках порталу Delfi сказал вице-министр юстиции Эланас Яблонскас.

Чтобы не мешать следствию, он об обстоятельствах расследования не рассказывал, заметил лишь, что расследование не новое, только процессуальные действия начаты 9 июня. О подробностях станет известно 10 июня.

Источники редакции сообщили, что в среду обыск провели у временно отстраненного с должности главы колонии Сайнюса Сушинскаса, его самого опросили, у него был изъят мобильный телефон.

Бывший советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас сообщал, что после отстранения с должности Сушинскас обращался в Генпрокуратуру, ему был предоставлен статус человека предоставившего информацию. Обыски провели в домах и у других руководителей колонии.

Источники редакции неофициально сообщают, что это расследование может быть связано со служащими службы иммунитета и отделения Криминальной разведки - несколько недель назад от должности была отстранена глава службы иммунитета Юрга Мицкене.

После ее отстранения портал Delfi нашел одного заключенного, который сказал, что расследование в колонии начато после конфликта между тремя "братками", имевшего место в марте 2021 года.

Во время конфликта одному заключенному разбили губу. Обычно заключенные такие конфликты решают сами, но на этот раз пострадавший обратился к работникам колонии, написал заявление о нанесении физических увечий и потребовал начать расследование. Заключенные не сомневаются, что инициаторами конфликта были работники колонии, которые поддерживают тесные связи с осужденными.

После этого из колонии увезли не пострадавшего, а двух других участников конфликта – одного в Вильнюсскую колонию, а потом в Мариямполе, а второго в Каунасский СИЗО, а потом в Мариямполе.

Обвиненный в насилии осужденный через несколько дней покончил с собой в Мариямпольской колонии. Говорят, что перед его смертью с ним встречались сотрудники Правенишкской колонии.

Департамент тюрем сообщал, что тело самоубийцы было обнаружено 31 марта.

Этот заключенный – Арнас M. - через год должен был выйти на волю.

"Я не знаю, что было там, он мне не рассказывал, говорил о напряжении, но не хотел рассказывать, сказал, что все образуется, – сказала супруга покойного. – Что было, я не могу сказать. Я знаю, что он был сильным и упорным человеком. Ни я, ни окружающие не верят, что он сам мог наложить на себя руки, мы жили больше 25 лет, я хорошо его знала. Он был осужден на 8 лет до конца срока оставался год, суд пересмотрел назначенное наказание".

Она уверена, что самоубийство ее супруга с дракой не связано.

Близко общавшийся с Арнасом М. заключенный рассказал Delfi, что они немало знали о коррупции в колонии и злоупотреблении служебным положением – якобы работники колонии не только доставляли заключенным наркотики, но и получали деньги за досрочное освобождение осужденных.

Заключенный сказал, что после драки он написал в Генпрокуратуру и Департамент тюрем письма, в которых рассказал о возможной преступной деятельности сотрудников колонии, а также связался с главой Службы иммунитета.

"А на следующий день приехали сотрудники из Вильнюса и стали требовать, чтобы мы дали показания против сотрудников Криминальной разведки – они были новенькими и пытались ввести свои порядки, – рассказал осужденный. – Сотрудники требовали, чтобы мы дали показания будто криминалисты требовали от нас свидетельствовать против главы колонии и других руководителей. Мы не согласились, за это нам угрожали переводом в другие колонии. Угрожали расправой. Так и сделали, нас увезли из Правенишкес".

"Арнас M. много знал – он вел записи, но после смерти никто и ничего не нашел, а там было много информации о сотрудниках", – прибавил он.

Источники Delfi сообщили, что расследование также связано с коррупцией во время закупок.

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