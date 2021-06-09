Глава Минздрава Литвы: возможно, июнь - последний месяц карантина

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис не исключает, что июнь - последний месяц карантина.

"Летом, конечно же, не будет никаких ограничений для бизнеса. Как упоминала премьер-министр Литвы, если все будет проходить так, как сейчас, надеемся, что июнь будет последним месяцем, когда мы будем пользоваться этим словом "карантин". Однако чрезвычайная ситуация остается в силе, значит, какие-то правила будут, но это уже не будут ограничения", - сказал министр.

"Когда меня спрашивают, как будем жить летом, знаю одно - это лето не будет таким, каким было прошлое. Такого не хотелось бы, но основное слово здесь "жить". Первая весть, есть желание, чтобы количество смертей снизилось, это был бы настоящий перелом в цифрах, которые снижаются. Второй момент кроется в слове "как". Это значит, что нас ждут вызовы уже не в национальном масштабе, а в масштабе ЕС.

Если до сих пор мы говорим о карантине, ЧП, разных правилах игры, как их соблюдать на национальном уровне, здесь пандемическая ситуация улучшается, а нас ждут новые вызовы - координация действующих правил с правилами ЕС", - заметил Дулькис.

Министр не исключил, что ближайшей зимой удастся избежать закрытия бизнеса.

"Но природа любит циклы. Ученые знают, что и вирусы живут по циклам, не надо быть наивными, осень и зима могут преподнести нам новые сюрпризы. Надо к ним подготовиться" - заметил он.

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