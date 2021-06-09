Учителя узнали, как им придется работать дальше: некоторые решили уйти

В Литве завершается второй учебный год, который прошел в условиях пандемии и карантинных ограничений. Все еще неясно, что ждет учителей и детей в новом учебном году. 25 мая правительство Литвы заявило, что должно сохраниться смешанное обучение и распорядилось готовиться к этому, однако община сектора образования возмутилась и отметила, что руководители запутались в терминах и предлагают продолжать гибридный вариант обучения. Учителя жалуются, что у них из-за действующей системы не осталось времени ни на семью, ни на еду, ни на сон.

1 июня после встречи президента Гитанаса Науседы и министра науки, образования и спорта Юргиты Шюгждинене сообщили, что с 1 сентября все дети должны вернуться в школу. Политики говорили и о том, что дети вернуться в школы без требования обязательного тестирования на COVID-19.

Однако Литовский профсоюз науки и образования с осторожностью оценивает такие заявления и отмечает, что не видит конкретных политических решений. Представители профсоюза отмечают, что гибридное обучение может применяться только если ребенок болен и соответствующие показания подтверждены врачом.

"Если не будет плохой эпидемиологической ситуации, то дети должны вернуться за парты, все без исключения, если плохой - все будут учиться удаленно. Это не должно быть связано с желаниями родителей", – сказал Delfi председатель профсоюза Эгидиюс Милешинас.

Он прибавил, что если оставят гибридное обучение, то за это учителям должны доплачивать дополнительно.

В Литве и без того не хватает учителей, но из-за неясностей в будущей системе, снова может быть так, что учителя покинут школы. Учителя уверяют, что из-за гибридного преподавания нагрузка вырастает вдвое, а за дополнительные часы никто им платить не собирается.

Учителя отмечали, что верили в то, что вакцинация поможет им вернуться в школу.

"Все говорили – пока учителя не привьются, дети не могут вернуться в школы. И что? Дети все равно не могут вернуться, поскольку родители не соглашаются на тестирование. Я не жалею, что привилась, но сейчас учителя находятся в заложниках", – писала в социальных сетях одна учительница.

Милешинас объяснил, чем отличается гибридное обучение от смешанного.

"Смешанный - это такой, когда неделю дети учатся в школе, неделю - удаленно. Гибридный - это когда часть учеников учится за партами, а другая часть - дома. Учитель одновременно работает и с детьми в классе и с теми, которые находятся на удаленке", - сказал он.

Милешинас сказал, что при гибридном обучении у учителя не остается свободного времени, он работает сверхурочно и никто ему за это не доплачивает. По этой причине профсоюзы обратились к министру с просьбой сказать, сколько учителям будут доплачивать за работу в таких условиях.

"Нам из министерства ответили, что гибридное обучение - почти то же самое, что контактное. А это значит, нагрузка не меняется, доплачивать не надо, средства на это не предусмотрены. На инфраструктуру выделили 3 млн. евро и планируют оборудовать 1000 таких классов. Мы возмутились. Мы понимаем сложившееся положение, мы не против новшеств, но гибридное обучение может проводиться только в порядке исключения", - сказал Милешинас. Например, это касается учеников после травм и т.д., когда врач назначил домашнее обучение, чтобы учителю не надо было ездить на дом.

Он подчеркнул, что не все учителя выдержали такую нагрузку некоторые ушли с работы. "Скорее всего, уйдет около 1000 учителей, если министерство не приведет систему в порядок", - сказал Милешинас.

Он был возмущен тем, что в апреле решающее слово - вернуться в школу или нет - было за родителями. Он заметил, что до сих пор некоторые ученики начальных классов за парты не вернулись, потому что родители не хотят тестировать детей и при этом требуют для детей такие же условия обучения, как при контактном обучении.

Милешинас заметил, что нагрузка огромная при удаленке, а гибридное обучение увеличивает ее еще больше. Он также сомневается, что за лето удастся подготовить классы для гибридного обучения, поскольку еще даже не начался конкурс на закупку услуги.

С Милешинасом согласен директор школы Дубисос аукштуписа Вайдас Бацис, правда, он не считает, что гибридное обучение будет применяться массово.

Министерство обещает представить характеристику гибридного обучения и перед этим обсудить ее с социальными партнерами. Оно также считает, что это явление не будет носить массовый характер и будет касаться тех классов, где один или несколько учеников будут находиться в изоляции.

Министр Шюгждинене сказала LRT, что гибридные классы и будут применять в тех случаях, когда в школе установят очаг инфекции.

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