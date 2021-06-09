Выпускники приглашаются на программу обучения ЕГУ "Театральное искусство и актерская игра"

Программа Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) «Театральное искусство и актерская игра» является единственной в Литве программой по актерскому мастерству, которая продолжает традиции литовского театра в ближнем зарубежье и готовит специалистов для театров не только Беларуси, но и других стран.

«Наша цель – подготовить уверенных в своих силах творцов, способных критически мыслить, понимать творческие процессы, импровизировать и переносить свой аутентичный опыт на театральную сцену», – так ректор расположенного в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета, известный во всем мире болгарский египтолог, профессор Сергей Игнатов представляет будущим студентам разрабатывавшуюся в течение нескольких лет программу обучения «Театральное искусство и актерская игра».

Важная особенность программы – это абсолютно новая для Литвы интеграция занятий по актерскому и режиссерскому мастерству, драматургии и общих гуманитарных наук. В этой программе много внимания уделяется творческому анализу, сценическому движению, речи, голосу, а также содержанию и формам новейших технологий и инноваций. Программа представляет ценность и как платформа, которая, оценивая и укрепляя отношения между обществом и театральным искусством, ищет и развивает новаторские идеи, стремясь к созвучию общечеловеческих ценностей и коллективных мнений.

«В современном мире воображение и творчество стали неотделимой частью жизни, работы и карьерного роста. Именно это, воспитывая и развивая чувственность и эмпатию, и предлагает театр», – утверждает профессор С. Игнатов. Ректор университета уверен, что программа по театральному искусству создает свободного и независимого человека, и не сомневается в том, что те, кто закончат программу «Театральное искусство и актерская игра» не только хорошо освоятся в постоянно меняющейся культурно-социальной жизни, но и смогут применить полученные за время обучения в университете навыки в своей карьере.

Стартующую в этом году программу по театральному искусству и актерской игре вместе с преподавателями университета готовила и руководитель Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова. Она уверена, что изменившаяся реальность жизни требует абсолютно нового, более либерального взгляда на обучение. «Либеральность, которую я вижу в Европейском гуманитарном университете, воодушевляет», – говорит один из разработчиков программы. Она рада, что дипломанты Европейского гуманитарного университета смогут пополнить труппу и Русского драматического театра Литвы.

Руководить студентами будут сильные кураторы, руководители курса, которые готовы взращивать и формировать яркие личности, а занятия и лекции связывать с потребностями современного театра. «Философия университета придерживается модернистского направления: превращая знание в процесс, находить ему физическое выражение и получать немедленный результат. Мы хотим, чтобы обучение объединило теорию и практику, а наши студенты за время учебы в университете попробовали на себе все смежные, окружающие актеров профессии: и драматурга, и режиссера», – говорит Ольга Полевикова.

«Я не сомневаюсь, что те молодые люди, которые попадут на наш курс, станут другими людьми, личностями. Мы будем готовить творцов, которые будут иначе видеть мир, по-другому чувствовать законы искусства, этики, эстетики и морали. Для них откроется другая, лучшая, более интересная жизнь, чем та, которой живут другие люди», – говорит один из преподавателей новой программы – главный режиссер Русского драматического театра Литвы Владимир Гурфинкель.

Новая университетская программа обучения будет проходить на русском и английском языках, лекции также можно будет слушать на белорусском языке.

Онлайн консультации и встречи с профессором В. Гурфинкелем по поводу обучения на специальности «Театральное искусство и актёрская игра» будут проходить 15 июня в 16:00, 22 июня в 16:00 и 29 июня в 16:00. Регистрационная форма здесь.

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