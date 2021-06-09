Главком ВС Литвы: возможности службы для непривитых военнослужащих будут ограничены

Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис говорит, что возможности службы для военнослужащих, отказавшихся привиться от коронавируса, будут ограничены, однако сама вакцинация идет слаженно.

"Свобода выбора (делать прививку или нет – BNS) есть, но люди, которые предпочли не прививаться, просто-напросто сильно себя ограничат", - сказал в интервью BNS генерал-лейтенант.

"Нужно признать, что они - источник, который может распространять вирус", - сказал он.

По словам В. Рупшиса, непривитые военные не смогут участвовать в международных учениях и миссиях. Кроме того, такие военные не смогут поехать за рубеж для повышения квалификации.

"Будет ограничено участие в международных учениях, так как союзники требуют, чтобы мы были привиты. Еще один момент - мы не сможем посылать непривитых военных в международные миссии. На курсы, курсы по специальности, в международные школы и колледжи такие военные тоже не смогут поехать", - сказал главком ВС.

Согласно приведенным им данным, сейчас от COVID-19 привито 11,5 тыс. литовских военных, еще 4 тыс. переболели коронавирусом.

Из Афганистана вернутся в июле

В. Рупшис также сообщил, что оставшиеся в Афганистане литовские военные вернутся на родину в июле, поскольку силы НАТО уходят из этой страны.

"Это план, но он может измениться в связи со сложившейся там ситуацией", - сказал главнокомандующий.

"Те единицы, которые обеспечивают безопасность выводимых сил, должны будут уйти последними. Поэтому военные, которые этим занимаются, в том числе и из нашей Военной полиции, будут выведены последними", - добавил он.

Сейчас в Афганистане осталось 8 литовских военнослужащих из Военной полиции.

По словам В. Рупшиса, участвуя в операции НАТО в Афганистане, Литва и ее армия показали, что являются "надежными, профессиональными, хорошо организованными". Кроме того, сказал он, участие в операции помогло пригласить в Литву военных других стран.

"Чисто в техническом смысле это, конечно, особенная миссия, она продолжалась 17 лет, и мы направляли туда военных", - отметил В. Рупшис.

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