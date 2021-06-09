В первую декаду шли обильные дожди - выпало в два раза больше осадков, чем обычно! Местами норма была превышена в три раза. Особенно обильные осадки фиксировались в центральной и юго-восточной частях страны, а на западе осадков было меньше обычного.
Во второй декаде осадков было меньше, но в центральной и юго-восточной части страны их количество снова в два раза превысило норму.
В третьей декаде также выпало в 1,5–2 раза больше осадков.
Метеорологическое лето наступает, когда среднесуточная температура составляет 15°C и больше градусов, такое бывает обычно с 4 июня.
Согласно прогнозам, во второй половине июня в Литве температура будет близка средней многолетней. Месячную температуру также прогнозируют близкой средней многолетней - 15,9°C.
Во второй половине июня количество осадков будет близким среднему многолетнему, а за весь месяц осадков выпадет на 10% меньше.
Можно сказать, что июнь в этом году будет таким, каким бывает среднестатистический июня в Литве.
С 1961 г. самым теплым июнь был:
в 2019 (средняя температура 20,1°C),
в 2020 (18,7°C) и
в 1999 (18,6°C).
Самый холодный июнь был:
в 1976 (12,9°C),
в 1962 (13,2°C) и
в 1982 (13,3°C).
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