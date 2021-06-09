Банки в Литве обеспокоены: обещают расширять сеть банкоматов в регионах

Работающие в Литве банки договорились о меморандуме, согласно которому они обязуются расширить сеть банкоматов, повысить уровень доступа к обналичиванию средств – часть банкоматов планируют перенести в регионы, увеличат общее количество банкоматов, расширят способы обналичивания средств. Банки стали обсуждать этот вопрос после того, как парламент Литвы предложил обязать банки гарантировать жителям возможность найти банкомат на доступном расстоянии.

Действующие в Литве банки уже договорились между собой и намерены подписать меморандум, в котором обяжутся увеличить число банкоматов, об этом депутатов Комитета по бюджету и финансов сообщил представитель Центробанка Литвы.

Ранее в парламенте была представлена поправка к закону о банках, в которой предлагалось установить "разумное расстояние до банкоматов – не меньше 95% жителей должны иметь возможность найти банкомат, выдающий деньги, на расстоянии не больше 5 км и не меньше 97% - не больше 10 км от места жительства".

Председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус предлагает не заниматься изменением законов, а идти по альтернативному пути - меморандума.

"Мы с 4 банками, у которых есть самая большая сеть банкоматов договорились о меморандуме, который является более конструктивной альтернативой закону", – сказал он.

Шимкус признал, что в последние несколько лет сеть банкоматов уменьшилась на 20%, а проблема обналичивания средств является актуальной, ее надо решать, особенно в регионах.

Он обещал, что количество мест, где находятся банкоматы, удвоится.

Между тем Миколас Маяускас предложивший поправки к закону, заметил, что их поддерживает немалое число депутатов.

"Парламент одобрил эту поправку в первом чтении, мы видели, что одобрили ее большим числом голосов. Это показывает, что проблема есть и ее надо решать", – сказал депутат.

Он заметил, что банки, закрывая свои отделения и банкоматы в регионах, ограничили качество предоставляемых услуг и доступность этих услуг.

"Работающие в Литве коммерческие банки должны быть социально ответственными и обеспечить доступность банковских услуг в регионах. Дикий капитализм должен смениться чувством общности с жителями, мы надеемся на это со стороны коммерческих банков", – сказал Маяускас.

На заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам было предложено сделать паузу в обсуждении закона и посмотреть, что получится из межбанковского соглашения.

ЦБ указал, что доступ к наличным - одна из стратегических целей банка.

Сейчас на расстоянии 5 км от дома банкомат доступен 73% жителей, а 10 км – 82%. В меморандуме заявлено увеличить количество точек в два раза. Обязуются разместить банкоматы во всех населенных пунктах, где проживает не меньше 2000 жителей. Для этого перераспределят имеющиеся банкоматы и установят около 100 новых.

Литовская ассоциация банков подтвердила, что после подписания меморандума доступность наличных увеличится в два раза. Новые банкоматы появятся в населенных пунктах с населением 4000 человек. Президент ассоциации Эйвиле Чипкуте считает, что меморандум - более подходящая форма решения этого вопроса.

"Я буду просить дать возможность участникам действовать без законодательного регулирования. У нас есть для этого мотивация", – сказала она.

Ее слова подтвердили представители банков Luminor, Swedbank, SEB и Šaulių bankаs, заверив, что они выступают за меморандум.

В Литве в первом квартале 2021 г было 887 банкоматов, а 10 лет назад - 1576.

В среднем в странах еврозоны на 100 000 жителей приходится 66 банкоматов, а в Литве – всего 37.

Для сравнения, в Латвии - 58, в Эстонии – 67, в Польше – 71.

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