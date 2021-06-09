Сквернялис об отказе в проведении марша семей: это выпад против демократии

Лидер оппозиции Саулюс Сквернялис считает выпадом против демократии отказ выдать разрешение на проведения "Марша в защиту семей".

"Это выпад против демократии. Очень жаль, что Партия свободы и ее мэр, у которых сейчас есть большинство в муниципалитете, по-своему понимают, что такое демократия. Когда политическое мероприятие им на руку, они его одобряют и разрешают. А когда выступают оппоненты - запрещают", – сказал LRT экс-премьер.

Напомним, что на первый "Марш в защиту семей" против Стамбульской конвенции и закона о партнерстве 15 мая собралось около 10 000 человек. Организаторы акции просили Вильнюсский муниципалитет разрешить еще одно мероприятие с участием 7000 человек, но не получили разрешения. Позже они обратились за разрешением, снизив число участников до 800, но все равно им отказали.

"Я бы понял, если бы организаторы не реагировали на замечания муниципалитета, но ведь количество участников изменили. Поэтому сейчас сложно заявлять, что они не справятся с потоком, не смогут контролировать выполнение требований, это идет вразрез с действующими законами", – сказал Сквернялис.

"Такие мероприятия должны разрешать. Я думаю, суд ясно скажет об этом", – прибавил он.

Напомним, что 15 мая организаторы не призывали участников марша соблюдать требования безопасности, люди нарушали действующий во время карантина порядок.

Однако Сквернялис заявил, что нет оснований предполагать, что то же самое будет и на втором мероприятии.

"Разрешение должно быть выдано безоговорочно, должны установить требования, если их не выполнят, тогда муниципалитет сможет требовать действий со стороны правоохраны", – заметил он.

"Сам факт отказа совершенно не сочетается с заявлениями о том, что Вильнюс - свободный город", – обобщил депутат.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объяснил отказ в проведении 3-дневного митинга тем, что запланированное мероприятие - это не протест.

"Они не получили разрешение по элементарной причине – все надо называть своими именами. Это не протест и не реализация своих прав в рамках Конституции. Это политический фестиваль, мы не можем допустить, чтобы во время карантина сами организаторы без маски ходили и нарушали правила, снова продлиться этот фестиваль", – сказал мэр.

На повторное обращение муниципалитет также ответил отказом, поскольку организаторы не готовы управлять потоками людей.

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