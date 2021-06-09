Второе годовое сообщение президента Литвы: полный текст

8 июня президент Литвы Гитанас Науседа выступил в парламенте со своим вторым годовым докладом. Ниже приводим полный текст сообщения.

Дорогие жители Литвы!

Уважаемые члены Сейма Литовской Республики!

Мы встречаемся в особое время. За нашей спиной – год напряженности, потерь и тревоги, отмеченный пандемией.

Впереди – наше общее будущее, в которое мы должны войти более крепкими, с новыми силами и готовыми к новым испытаниям.

Мы встречаемся сегодня, словно на пороге – мы смотрим друг на друга, иногда, как на чужих. Пусть мудрость, уважение и вера помогают нам восстановить силы! Только вместе мы можем быть созидателями. Только сила согласия дает возможность для роста. И только общим целям суждено стать будущим.

Уважаемые сограждане!

В критических ситуациях как под увеличительным стеклом проявляются наши слабые и сильные стороны. В такие минуты мы ясно видим, в чем мы сильны и что нам нужно укрепить, а зло уже не скрывается – значит, становится уязвимым.

Мы видим, что кризис общественного здравоохранения охватил не только экономику, но и систему образования, и в итоге превратился в кризис сосуществования и доверия. Литовский народ, который отличается своим терпением и выдержкой, стал свидетелем того, как политики вязнут в выборе бесплодных склок и неумения слышать друг друга.

По мере того, как власть демонстрирует неуверенность, мечется, меняет решения, не способна планировать на шаг вперед, растет и нагрузка на общество.

Приспосабливаться должны не только наши медицинские работники и система здравоохранения. Часть наших детей до сих пор не вернулись в школы, студенты не встречаются в аудиториях. Целый ряд секторов экономики и учреждений культуры остановили свою деятельность и до сих пор ее полностью не возобновили. Люди потеряли работу. Неуверенность в завтрашнем дне ударила по всем нам.

Поэтому сегодня я выражаю благодарность вам, жителям Литвы, за вашу стойкость и самообладание. За то, что вы не опустили руки, помогали друг другу, сумели выстоять и не сломаться.

Медицинские работники, волонтёры, учителя, социальные работники, представители бизнеса, культуры, сотрудники различных служб, военнослужащие – вы были опорой нашего государства в самое сложное время!

Уважаемые дамы и господа!

Критические ситуации – это испытание, которое показывает людям, насколько они важны для государства, а государству – важно ли оно для людей.

Прошлый год нам еще раз напомнил о важности построения государства всеобщего благосостояния. Сильного и справедливого государства, которое всегда приходит на помощь людям и которое само может рассчитывать на поддержку с их стороны. Государства, которое каждый день создается на основе взаимоуважения, взаимодоверия граждан и их готовности помогать тем, кто оказался в беде.

Многому из этого мы учимся в семье. Литовское общество начинается с семьи и опирается на нее. Отношения, которые формируются и поддерживаются именно в семье, позволяют каждому из нас чувствовать себя частью небольшого сообщества, развивать веру в свои силы и доверие к другим, учиться общению и сотрудничеству. Этого сотрудничества в последние месяцы нам особенно не хватало.

В прошлом году, в период смены правительства, я выступил с призывом привлечь экспертов и опираться на их советы и опыт. Совет экспертов в области здравоохранения доказал пользу научно обоснованных рекомендаций, способствовал облегчению процесса передачи власти в условиях второй волны пандемии. Спасибо им.

С другой стороны, мы убедились, что политическую волю ничем не заменить. Когда мнения экспертов расходятся, роль лидера на себя должны брать политики. За последний год мы были свидетелями перехода лидерства от министерских кабинетов к органам местного самоуправления. Роль лидера на себя взяли те, кто ежедневно сталкивается с потребностями людей и способен на них реагировать без ожидания указаний, те, кто не боится брать на себя ответственность. От необычных идей по развитию бизнеса, которые делали Литву известной во всем мире, до системы регистрации на вакцинацию – всё это было инициировано представителями самоуправлений, которым я тоже хочу выразить искреннюю благодарность.

Сегодня, на фоне значительного увеличения объемов поставок вакцин, нашей задачей остается слаженное проведение вакцинации населения Литвы.

Всего через месяц, и мы увидим, будет ли вакцинировано 70 процентов взрослого населения страны к середине лета. Нет смысла спорить, произойдет ли это в первую или последнюю неделю июля. Мы не можем позволить себе роскошь осенью снова повторять пройденный курс школы пандемии. Наша жизнь не может еще раз остановиться.

Уважаемые дамы и господа!

Этой весной я говорил членам Сейма нового созыва, что выход из карантина не может вести нас через руины социальных связей, бизнеса, образования.

Пандемия постучалась в двери каждого дома. В условиях карантина стремительно росла социальная изоляция и неравенство. У жителей Литвы было немало причин для разочарования и сомнения в социальной справедливости – одной из основ государства.

Кризис очень четко показал разницу между ответственным бизнесом и деловой культурой прошлого века. Одни создавали рабочие места и поддерживали гражданские инициативы, другие удовлетворяли личные потребности, получая поддержку государства. В то время как часть бизнеса ждала помощи, которая опаздывала, чтобы выжить, другие, пользуясь введенными исключениями, покупали «феррари» и яхты.

По данным статистики, в прошлом году наблюдался стремительный рост средней заработной платы в Литве. Но давайте не будем обманывать сами себя – вверх подскочили доходы самых богатых жителей страны, в то время как заработная плата наиболее бедного населения оставалась на том же уровне или снижалась. Так растет уровень социального неравенства. Так процветает отчуждение в государстве. Долг политиков – изменить это.

По моему предложению в Сейме рассматривается вопрос об увеличении необлагаемого налогом размера доходов. Я не согласен с тем, что эта помощь для человека с наиболее низким уровнем доходов является избыточной, не решает основных проблем или может подождать. Не может! Чувство несправедливости в государстве ждать не может.

В особенно сложном положении находятся люди с ограниченными возможностями здоровья, лица, нуждающиеся в уходе или присмотре, и члены их семей. В результате приостановки или ограничения оказания медицинских и социальных услуг они чувствуют себя еще более изолированными или даже брошенными на произвол судьбы.

Вирус также больно ударил по нашему молодому поколению, которое мы, игнорируя другие пути, обрекли на очень продолжительное дистанционное обучение дома. Уединение в комнате с компьютером или телефоном в руках приведет лишь к еще большему разрыву в результатах обучения. По правде говоря, уже приводит.

Поэтому наш долг – с помощью целенаправленных мер добиваться улучшения состояния здоровья детей, качества их обучения, занятости и социальной жизни. Чтобы нам не пришлось в будущем с горечью говорить о «потерянных годах» или «потерянном поколении».

Большой нашей общей ошибкой было то, что учреждения культуры, одни из тех, которые могли работать относительно безопасно и снижать нарастающее в обществе напряжение, были открыты практически последними, когда долгий карантин подходил к концу. Исправить ошибку сегодня мы можем только путем оказания помощи культуре, чтобы она могла снова подняться и занять свое достойное место в нашей жизни, потому что это – основа нашей национальной идентичности и опора общества.

Там, где нет культуры, процветает высокомерие и потребность разделять и сортировать людей. Замечаете ли вы, что в нашей жизни, публичной среде, диалогах с каждым днем всё меньше остается уважения? Его место занимает напряжение и злоба. Замечаете ли вы, как самоуверенность в своей правоте, единственно правильной позиции воздвигает стены? Тень от них падает на людей, усиливая чувство безнадежности – чувство заброшенности и одиночества.

Уважаемые дамы и господа!

Доверие к государству пошатнулось и вследствие некоторых решений политиков, в которых отражались интересы отдельных лиц, групп или политических партий, а не общества.

Поэтому я наложил вето на законы, целью которых было снижение независимости государственных и муниципальных предприятий, злоупотребление коммерческим рыболовством, а также подрыв равноправных отношений между центральной и местной властью путем необоснованного навязывания всем самоуправлениям обязательного учреждения сянюний.

Вместе с тем я хочу отметить те шаги власти, которые показали, насколько полезной может быть реализация принципов государства всеобщего благосостояния для сокращения уровня социального неравенства. Социальные гарантии в случае болезни и ухода за детьми, единовременные выплаты и доплаты на лекарственные препараты пенсионерам, субсидии в связи с простоями – всё это помогло смягчить первый удар пандемии по наиболее уязвимым группам населения Литвы.

В целях смягчения последствий пандемии для семей я инициировал введение единовременных выплат на детей и увеличение размера выплат на детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Это хотя бы в некоторой степени позволило улучшить положение 330 тысяч семей.

Другое важное достижение состоит в том, что средний размер пенсии по старости в течение двух лет вырос с 345 до 414 евро. Также было установлено, что самые низкие пенсии не могут быть меньше размера минимального потребительского бюджета. Благодаря этому пенсионеры будут меньше подвержены риску бедности и социальной изоляции. Я поддерживаю стремления правящей коалиции к дальнейшему улучшению положения пенсионеров, но до конечной цели – обеспечения достойной старости – еще предстоит пройти долгий и трудный путь принятия решений.

На фоне стремительного старения населения мы также обязаны повышать привлечение пожилых людей на рынок труда, помогать им в сохранении здоровья, расширять возможности для обучения и переподготовки на протяжении всей жизни.

Ограниченные возможности здоровья не должны стать приговором на всю жизнь. С удовлетворением хочу отметить, что с этого года государство дополнительно оказывает помощь примерно 40 тысячам детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья в приобретении лекарств и медицинских средств. Сейм также принял предложенные мной изменения в Закон о социальном страховании от безработицы, которые гарантируют право людей с ограниченными возможностями здоровья получать выплату по безработице в полном объеме.

Благополучие людей с ограниченными возможностями здоровья для меня является одним из признаков того, что мы живем в цивилизованном западном государстве. И если каждое министерство, самоуправление, учреждение или предприятие каждый год будет внедрять хотя бы по несколько идей, направленных на сокращение социальной изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья, в конце года мы станем ближе друг к другу. Ближе к человечности, ближе к справедливой Литве.

Литовское государство создано его народом, а человек и его проблемы не должны теряться среди пустых деклараций. К сожалению, многие безотлагательные решения, которые могут улучшить жизнь людей, функционирование бизнеса и государственных органов, все еще остаются предметом политических игр. Мы по-прежнему страдаем той же «болезнью», от которой уже долгое время не находим лекарств. И это – отклонение полезных для государства и его граждан инициатив только потому, что их авторы «не те».

Представители нынешней правящей коалиции в то время, когда они были в оппозиции, жаловались, что их голос не слышат, что их законопроекты игнорируют или откладывают в долгий ящик. Сегодня я вижу попытки делать то же самое. Качели тщеславия влияют на выбор в зависимости от места, где находится политик – в оппозиции или в правящем большинстве.

Уважаемые дамы и господа!

Доверие общества к государству также зависит от работы системы правосудия.

Главная задача сегодня – восстановление престижа профессии судьи, привлечение в суды лучших литовских юристов. Однако приходится констатировать, что самоуправление судов само не спешит инициировать обновление судебной системы. До сих пор не установлен способ расчета служебной нагрузки судей, кроме того, по меньшей мере, треть участковых судей не специализируются на рассмотрении дел. А рассмотрение сложных, резонансных дел, по которым общественность может оценить эффективность судебной деятельности, продолжается годами.

Моя новая законодательная инициатива направлена на системные изменения, которые коснутся процедуры отбора кандидатов на должность судьи, помогут сделать административные суды более доступными для людей, откроют возможность этим специализированным судам стать более эффективными.

К сожалению, никакой закон не остановит судью, который не брезгует порочить свою мантию алкоголем. Есть только один путь – дать принципиальную оценку моральному облику таких судей, потому что никаких смягчающих обстоятельств в таких случаях просто не может быть.

В последнее время мы также были свидетелями того, как бессмысленно затянувшаяся ротация судей Конституционного суда нанесла серьезный удар по этой одной из важнейших структур государства. Была видна тень тайных закулисных игр, несовместимых с принципом политической нейтральности Конституционного суда. Поэтому я призываю Сейм искать пути предотвращения подобных интриг в будущем.

Не скрою, я возлагаю большие надежды на нового генерального прокурора. На ее плечи ложится задача по построению Прокуратуры будущего, способной твердо и принципиально защищать общественный интерес, обеспечить более эффективное уголовное судопроизводство и сократить чрезмерно продолжительные сроки проведения досудебного расследования. Мы должны расширять компетенцию прокуроров в части расследования финансовых и коррупционных преступлений, а также преступлений в электронном пространстве.

Хочу с удовлетворением отметить, что мое предложение, выдвинутое в День Конституции, о повышении качества законодательства нашло отклик в программе Правительства. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидим не только количественные, но и качественные изменения вносимых на рассмотрение проектов.

Уважаемые дамы и господа!

Безопасность Литвы также зависит от того, насколько мы дорожим справедливостью, уважением и единством в нашей стране. Сегодня мы обязаны четко понимать, что мы живем в период трансграничных сдвигов и растущей напряженности. Мы должны быстро адаптироваться.

Ведь риски для национальной безопасности существуют не только за пределами Литвы, но и внутри нашей страны. Там, где всё еще процветает разочарование граждан, легко находят возможности и пользуются ими враждебные внешние силы, которые втягивают нас в паутину дезинформации и пропаганды. Цинизм, высокомерие, претензии на монополию на истину – всё это порождает недоверие граждан к демократической политической системе.

Поэтому сегодня я призываю всех политиков повернуться лицом к людям и услышать их проблемы и их боль. Это будет сложно сделать при разделении жителей Литвы на «своих» и «чужих», «прогрессивных» и «деревенских». Только если мы будем разговаривать друг с другом, а не ругаться и угрожать, мы сделаем широкий шаг к сильному, готовому к переменам гражданскому обществу.

Мы еще не созрели как демократическое государство, если политики относятся к гражданам как к статистическим единицам, голос которых нужен один раз в несколько лет во время выборов. С каких пор мы начали бояться своего народа? Боялись ли мы их голоса во времена движения «Саюдис»?

Мы еще не стали зрелой демократией, если мы начинаем принижать собственных граждан, у которых есть иное мнение, чем у представителей Министерства правды, которые сами себя посадили на трон и утвердились в публичном пространстве.

Но мы можем стать поистине демократическим обществом!

Начнем с трех шагов по укреплению доверия и уважения к избирателям.

Во-первых, давайте создадим гражданам Литвы настоящие условия для выражения своего мнения по важнейшим вопросам жизни государства на референдуме. С этой целью мы должны продлить срок сбора подписей, необходимых для проведения референдума, и предоставить людям право ставить свою подпись и электронным способом. Непростительно, что до сих пор не принят Конституционный закон о референдуме, а это значит, что с 1 июля граждане Литвы утратят право, предоставленное им Конституцией Литовской Республики.

Во-вторых, давайте обеспечим жителям Литвы возможность и дальше напрямую выбирать мэров.

В-третьих, давайте будем доверять молодым людям – будущему Литвы – и предоставим им возможность баллотироваться в Сейм с 21 года.

Последние два шага требуют внесения поправок в Конституцию, а это значит – общего согласия партий.

Такого согласия я не увидел в дискуссиях об узаконивании однополых партнерских отношений. В настоящее время оппонирующие стороны не идут на компромисс, скорее наоборот, углубляют водораздел и разжигают споры. Скажу кратко – я за правовое урегулирование вопросов совместной жизни однополых партнеров, но без нарушения и «размывания» статьи 38 Конституции.

Возможно ли согласие? Конечно, да, если мы будем искренне к нему стремиться!

Уважаемые дамы и господа!

Только чувствуя себя сильными и сплоченными внутри страны, мы сможем получить больше внешнеполитических рычагов. Мы сможем убедительно говорить с Европой и миром, консолидировать союзников и определять международные решения.

Не прозвучит слишком громко, но от нашей способности противостоять давлению со стороны восточных соседей, по крайней мере, частично зависит устойчивость всего демократического Запада. За восточными границами Литвы – нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и угоняют пассажирские самолеты, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа.

Сегодня у нас нет другого выбора, кроме как продолжать укрепление энергетической независимости Литвы. Мы последовательно работаем над синхронизацией электросетей с Западной Европой. Сотрудничество с Польшей и другими странами Балтии, выделенный Европейским союзом на этот региональный проект один миллиард евро позволил мне внести предложение о переносе начала синхронизации на более ранний срок – уже в 2023 году мы должны провести испытания работы электроэнергетических систем Балтийских стран в изолированном режиме.

Благоприятный для Литвы итоговый документ заседания Европейского совета тоже создал предпосылки для прекращения в масштабе Европейского союза импорта электроэнергии с небезопасных электростанций третьих стран и, следовательно, с Белорусской АЭС. Тем не менее, самое главное, чтобы мы сами не засыпали. Предвыборные обещания могли стереться из памяти, стихли барабаны движения против Белорусской АЭС, поэтому хочу напомнить, что электроэнергия из Островца все еще может поступать в Литву. Я призываю Правительство не опускать руки и как можно скорее достичь соглашения об общей методике Балтийских стран по торговле электроэнергией с третьими странами.

Наша страна была бы в большей безопасности, если бы по соседству с нами было больше стабильных демократических государств. Но демократию нельзя навязать или импортировать – общество должно заявить о своем праве не нее. Так, как сделали мы, как в 2014 году сделал народ Украины. Так, как в прошлом году на борьбу за свое право быть свободным поднялся белорусский народ.

Мы обязаны реально оценивать ситуацию в регионе. Россия, опираясь на наращивание военной мощи, продолжает грубо нарушать международное право в Крыму, на востоке Украины и в Грузии, а также все больше усиливает контроль над Беларусью.

Поэтому наша самая главная задача сегодня – вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации региона. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни. Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходят у ее границ – это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей.

Это будет непросто, потому что диктаторские режимы чувствуют себя безнаказанными. Поэтому очень важно в Балтийских странах уделять особое внимание вопросам сдерживания, укреплять боевые группы, развернутые в рамках усиленного передового присутствия НАТО, и миссию по патрулированию воздушного пространства, разрабатывать конкретные планы обороны. Мы можем противостоять возникающим угрозам путем обеспечения активного участия США в вопросах безопасности нашего региона. Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам. Об этом я буду говорить и на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО.

Когда мы думаем о решимости других защищать нас, мы не можем забывать, что и сами обязаны заботиться о безопасности своего государства. Давайте будем уважать наше обязательство последовательно увеличивать оборонные расходы до 2,5 % ВВП к 2030 году, укреплять военный потенциал, активно участвовать в международных миссиях, начинать развитие гражданского общества, готового защищать Литву, со школьной скамьи.

Следующая ожидающая нас важная задача – сохранение внимания Европейского союза к «Восточному партнерству». Мы не можем допустить, чтобы отдельные неудачи или разочарования затмевали те усилия, которые прилагаются в Украине, Молдове и на Южном Кавказе. Литве в этом вопросе принадлежит исключительная, я бы даже сказал, историческая роль.

Могу лично подтвердить, что к нашему голосу и мнению по этому вопросу европейские лидеры прислушиваются, пожалуй, больше всего. Мы обладаем уникальным опытом и прекрасно знаем регион, а это очень важно при формировании политики Европейского союза. Поэтому лидерство Литвы в деле интеграции восточных партнеров с Европейским союзом есть и будет бесспорным приоритетом нашей внешней политики.

Вместе мы всегда будем сильнее. Поэтому я буду продолжать развивать теплые отношения с ближайшими соседями по Европейскому союзу. За последние два года нам удалось оживить стратегическое партнерство с Польшей на высшем уровне. Мы вместе участвовали в перезахоронении останков участников восстания 1863 года в Вильнюсе, вместе отметили 230-ю годовщину принятия Конституции Речи Посполитой в Варшаве. Мы возобновили деятельность Совета президентов, ближайшее заседание которого состоится в Вильнюсе в октябре, когда вместе с Польшей мы будем отмечать годовщину принятия «Взаимной гарантии обоих народов», ставшей ключевой поправкой к Конституции Речи Посполитой. Литва является активным участником региональной политики. Мы налаживаем наши партнерские связи с Польшей и Украиной в формате так называемого Люблинского треугольника. Верю, что наступит день, когда в нем примет участие и представитель свободной Беларуси.

Все Балтийские государства чувствуют близкое родство со странами Северной Европы. Это обусловлено не только оказанной Скандинавскими странами поддержкой восстановлению нашей независимости, но и построенной ими успешной моделью государства всеобщего благосостояния, нашим близким пониманием проблем безопасности региона, а также инвестициями, которые поступают к нам из этих стран. Поэтому мы постоянно согласовываем наши позиции по европейским вопросам и проводим встречи перед каждым заседанием Европейского совета. А в ходе предстоящего на следующей неделе визита в Стокгольм, помимо всего прочего, мы также обсудим дальнейшее развитие шведских компаний в Литве.

Уважаемые дамы и господа!

От нашей способности обновлять ключевые сферы будет зависеть то, какое будущее мы создадим для наших детей. В результате упорных переговоров на заседании Европейского совета удалось добиться, чтобы в новом бюджете Европейского союза Литве было выделено значительно больше средств, чем прежде – 14,5 миллиардов евро, кроме того, сдвинулся с мертвой точки вопрос о выравнивании прямых выплат фермерам. Самое главное сейчас – разумное и честное использование средств Европейского союза в секторах, создающих наибольшую ценность для людей.

Мы можем подчеркнуть преимущества Литвы на конкурентном международном рынке только путем создания устойчивой и инновационной экономики. Мы можем это сделать, потому что Литва всегда славилась своими творческими, трудолюбивыми и упорными людьми. Мы явно выросли из формата «дешевой рабочей силы»!

Смотря в будущее, я вижу исключительную роль образования в деле утверждения и развития наших достижений.

Приходится признать, что три десятилетия непоследовательных, противоречащих друг другу реформ системы образования нанесли нашей молодежи большой ущерб. Поэтому я приветствую усилия по достижению национального соглашения политических партий о качестве образования, и я надеюсь, что оно будет подписано еще в этом году. Осознавая, что образовательные инициативы превращаются в результаты спустя много лет или десятилетий, мы должны начать действовать как можно скорее.

Я добивался коренных перемен, когда предложил пакет изменений в Закон об образовании, которые направленны на обеспечение равного старта для всех детей. Этот пакет был принят Сеймом. Согласно одному из его положений уже в этом году в дошкольное образование будут включены примерно одна тысяча детей из семей социального риска. Мы должны продолжать свое движение к обеспечению всеобщего дошкольного образования, так как это является одним из самых эффективных инструментов по сокращению разрыва в успеваемости и социальной изоляции учащихся в будущем.

Важным импульсом в деле построения государства всеобщего благосостояния станет внедрение инклюзивного образования в литовских школах к 2024 году. Огромное число детей с ограниченными возможностями здоровья больше не будут подвергаться дискриминации, а другие дети, имея возможность учиться вместе с ними, с раннего возраста будут понимать, какие все мы разные, и научатся это принимать и ценить. В этом я убедился во время визитов в школы, где инклюзивное образование – это уже их настоящее, а не будущее.

Распространение инноваций не может больше ждать изменений в системе образования. Вот почему мы должны действовать здесь и сейчас. Во-первых, необходимо последовательно, по меньшей мере, до 2 % ВВП увеличивать финансирование научных исследований и экспериментальных разработок. Во-вторых, в наших государственных структурах мы должны создать сеть должностных лиц, ответственных за инновации, через которую мы могли бы более эффективно координировать политику в сфере инноваций. В-третьих, опираясь на научно-исследовательскую базу и фундаментальные исследования, мы должны более активно участвовать в международных научных структурах.

К сожалению, нашей ахиллесовой пятой всё еще остается слишком слабое взаимодействие между высшими учебными заведениями и бизнесом. Складывается впечатление, что предпринимателям иногда не хватает веры, а ученым – уверенности в собственных силах. Все вместе мы способны разорвать этот порочный круг.

Стремление к инновационной Литве для меня также связано с идеей построения «зеленой» Литвы. Несколько дней назад вместе с Президентом Валдасом Адамкусом, руководством Европейской комиссии, представителями социально ответственного бизнеса, общественными деятелями, защитниками природы мы провозгласили Декларацию «Зеленой Литвы». Мы стали свидетелями того, как во имя общей цели сплотились воедино бизнес-компании и защитники природы, которые часто оказываются по разные стороны баррикад.

Я рад видеть, что всё больше и больше людей на нашей Родине искренне заботятся об окружающей среде. Мы постепенно освобождаемся от тисков общества потребления, а устойчивость и мобильность становится привычной частью образа жизни.

Положения Европейского зеленого курса отражены в программе Правительства. Однако этого недостаточно – при распределении европейской помощи мы должны уделять больше внимания созданию «зеленой» инфраструктуры в регионах. Амбициозное развитие возобновляемой энергетики – это один из ключевых инструментов по достижению целей в области борьбы с изменением климата на период до 2030 и 2050 гг.

Целенаправленные законотворческие инициативы также могут способствовать улучшению качества охраны окружающей среды в Литве. Поэтому я представил изменения в Закон об основах правотворчества, которые предусматривают обязательную оценку правовых актов с точки зрения охраны окружающей среды. В инициированных поправках к Закону о публичных закупках я также предлагаю закрепить «зеленую» направленность в осуществлении публичных закупок путем включения экологических аспектов в критерии оценки предложений поставщиков. Это были бы своевременные шаги в формировании бережного отношения к природе в государственных структурах.

Уважаемые дамы и господа!

В интересах благополучия нашей страны мы должны работать над взаимодействием различных структур власти и развитием политической культуры.

Один из наших старых «долгов» – это укрепление местного самоуправления Литвы. Слишком долго мы относились к местному самоуправлению как к пасынку и в плане своего внимания, и в плане финансовых ресурсов. Мы, наконец, поняли, что они находятся ближе всех к людям и могут наилучшим образом удовлетворять их потребности. Поэтому я напоминаю партийным лидерам о соглашении политических партий об укреплении самостоятельности местного самоуправления, которое было подписано по моей инициативе на Форуме регионов в прошлом году. Не будем упускать возможность, чтобы подтвердить свою приверженность этому соглашению реальными делами.

Верю, что сотрудничество между разными структурами в будущем будет только расширяться. Однако я не могу не сказать о том, что слишком много энергии было потрачено и все еще тратится не в то время и не в том месте. Предпринимаются попытки внести раскол и потопить государство и общество в бессмысленных играх политической власти, которые несовместимы с принципами ответственного управления.

С сожалением должен напомнить и о том, что вчерашняя оппозиция, которая ранее громко поддерживала призыв к проведению амбициозной реформы системы публичных закупок, сегодня насколько это уже в ее силах пытается изменить суть реформы. Такой безответственный подход оборачивается для всех нас потерей не только сотен миллионов евро в год, но и доверия к органам власти. Не слишком ли много у нас хорошо откормленных участников публичных закупок, которые никоим образом ничего не хотят менять?

Мы также не можем и дальше откладывать изменения, которые помогли бы сократить число налоговых оговорок и повысить поступления в бюджет. В налоговой сфере с давних пор существуют те, кто равнее других. Те, кто получает высокие доходы от капитала, по-прежнему платят меньше налогов, чем наемные работники с гораздо более низкими доходами. Я понимаю, что мы много сил отдаем для борьбы с последствиями пандемии, но мы не можем всё время прикрывать вирусом отсутствие политической воли!

Опыт показывает, что окно в повестке дня политиков, подходящее для проведения реформ в области образования, здравоохранения, налоговой системы, культуры и других важных для государства реформ, довольно узкое. И оно уже начинает закрываться на фоне пустой траты времени на споры о порядке выборов или продлении времени продажи алкоголя на пять часов в неделю. Через год, когда я буду выступать со следующим ежегодным посланием с этой трибуны, это окно уже будет почти закрыто, а многие из вас будут жить в ожидании предстоящих выборов.

Уважаемые члены Сейма, Правительства, я готов всеми силами поддерживать ваши идеи, которые позволят нам двигаться вперед. Не думаю, что у нас есть время и роскошь проводить разделение на тех, кто больше или меньше любит Родину. Ни у кого из нас нет монополии на любовь к Родине. Поэтому давайте будем помнить о своем долге и конституционной клятве – служить Литве и на благо ее людей.

Дорогие жители Литвы!

Демократия не высечена на камне. Ее в любой момент может подорвать жажда власти той или иной политической силы. Ее может выбить из равновесия нарастающая социальная и экономическая напряженность, разочарование людей в справедливости и дефицит солидарности в обществе.

Но демократия обладает огромной силой, чтобы противостоять трудностям, пробудить энергию в обществе и вести вперед.

Когда литовский народ открыт для перемен, сплочен и уверен в себе, свободен от политической цензуры и навязанных стереотипов, ничто не сможет его остановить.

Мы можем и обязаны полагаться на всё более сильное, активное и требовательное гражданское общество, которое хочет не только слушать, но и говорить, дискутировать, искать, определять решения и создавать лучшее будущее.

Наш народ имеет право требовать ответственности от избранных политиков и общими силами строить сильную, справедливую, «зеленую» и инновационную – нашу общую – Литву всеобщего благосостояния.

Спасибо за внимание.

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