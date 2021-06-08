На магистрали под Вильнюсом сгорел автомобиль BMW

ru.DELFI.lt

Пожарным-спасателям о пожаре сообщили 8 июня, в 16.52 ч. Автомобиль BMW загорелся на магистральной дороге A2 (Вильнюс-Паневежис), в Вильнюсском районе.