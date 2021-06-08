Министр транспорта хочет улучшить сообщение с важнейшими для Литвы центрами Европы

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис намерен в ближайшей перспективе постараться не только восстановить число направлений полетов до пандемии, но и улучшить прямое авиасообщение с важнейшими для литовской экономики центрами Европы.

Во вторник он обсудил восстановление авиации после пандемии и вызовы безопасности гражданской авиации с руководством Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA) для Европы и региона Северных и Балтийских стран.

Ассоциация IATA предложила Литве в будущем сотрудничать в поиске лучших решений для восстановления сектора.

"Сейчас мы начинаем готовить Дорожную карту развития авиации на период до 2030 года, поэтому воспользовались бы рекомендациями IATA по созданию будущего авиационного сектора страны", - сказал М. Скуодис для пресс-релиза.

В этом году Литва постарается хотя бы вдвое увеличить возможности авиасообщения, восстановить как минимум 50% уровня полетов до пандемии и обслужить в своих аэропортах как минимум 2,7 млн пассажиров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!