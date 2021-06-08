Зампредседателя комитета парламента: после решения ЕСПЧ проект о признании Romuva должен вернуться в Сейм

После того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге объявил, что Литва нарушила Европейскую конвенцию о правах человека, решив не признавать на государственном уровне религиозное общество древних балтов (неоязычников) Romuva, этот вопрос должен вернуться в Сейм, говорит заместитель председателя парламентского Комитета по культуре, "аграрий" Робертас Шаркницкас.

"Это решение оставляет добрые надежды, что этот проект снова должен вернуться в сейм", - сказал парламентарий на пресс-конференции во вторник.

Он сказал, что этот и подобные вопросы должны быть прерогативой не членов сейма, а Министерства юстиции.

ЕСПЧ во вторник объявил, что Литва необъективно рассматривала заявление Romuva о признании на государственном уровне.

Отрицательное решение по этому вопросу сейм принял в 2019 году.

Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием только через десять лет.

Жрица Romuva Иния Тринкунене сказала, что общество еще будет выяснять, какие действия возможны после решения ЕСПЧ.

"Теперь нужно снова смотреть, ждать ли нам эти десять лет, или мы можем и снова пытаться обратиться - нам нужно это выяснить, и тогда мы решим", - сказала она.

Государственное признание позволило бы Romuva получить право на льготу налога на землю, его жрецы подлежали бы обязательному социальному страхованию, браки признавались бы как заключенные в ведомстве актов гражданского состояния.

В ходе переписи населения 2001 года исповедующими языческую религию балтов назвали себя 1,2 тыс. жителей, а в 2011 году таких было уже 5,1 тыс. жителей.

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