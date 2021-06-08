Соцмин по заявке парламентской канцелярии предлагает назначить ей реннту с 30 апреля этого года.
Рента вдовам подписантов составляет 1/4 ренты подписанта - это 332 евро в месяц.
Ренту не выплачивают, если у вдовы есть доходы, с которых она платить налоги в "Содру".
Ренту назначает правительство, ее платит парламентская канцелярия.
По данным Соцмина, сейчас ренты получают 20 вдов и вдовцов подписантов.
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