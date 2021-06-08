Премьер-министр: важные предложения по реформам будут внесены в Сейм осенью

Важные предложения по реформам правительство собирается внести в Сейм осенью, говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Так она прокомментировала прозвучавшее во время годового доклада президента Гитанаса Науседы замечание о том, что у правоцентристского правительства все меньше времени для принятия решений по важнейшим реформам.

"Мы надеемся, в этом году, и то, что начато, и то, что запланировано правительством, осенью может ожидать рассмотрения в Сейме", - сказала журналистам во вторник И. Шимоните.

В числе важных намеченных предложений она указала проекты, связанные с изменениями климата, инновационной реформой, национальное соглашение по образованию, реорганизацию государственной службы и пересмотр налоговых льгот.

"Однако, будут ли они приняты Сеймом, это уже отдельный вопрос", - добавила глава правительства.

Президент в своем докладе сказал, что правящие тратят время на несущественные вопросы.

"Опыт показывает, что окно повестки дня, подходящее для реформ образования, здравоохранения, налогов, культуры, других важных реформ, довольно узкое", - сказал Г. Науседа в годовом докладе во вторник в Сейме.

В 2023 году в Литве пройдут выборы в советы самоуправлений, в 2024 году - выборы в Сейм.

Реагируя на критику главы государства, что лидерство в управлении коронавирусной пандемией перешло от центральной власти к самоуправлениям, И. Шимоните отметила, что самоуправления и центральная власть находятся в постоянном сотрудничестве.

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