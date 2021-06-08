Крупная международная полицейская операция: задержаны 30 литовцев

8 июня Департамент полиции Литвы сообщил о международной полицейской операции.

Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис сообщил, что была проведена масштабная международная операция Trojan Shield / Greenlight. По данным полиции, организаторы этой операции – ФБР, полиция Нидерландов, Швеции, ЛБКР и Вильнюсская окружная прокуратура.

Работала группа правоохранительных органов 16 стран.

7 июня была завершена последняя фаза операции, во время которой была прикрыта шифрованная коммуникация Anom, которой пользовались организованные преступные группировки всего мира, планируя и осуществляя разного рода преступления в Европе и за ее пределами. Платформой Anom пользовались преступники 100 стран.

По данным полиции, в Литве было 12 000 пользователей.

По словам Кишкиса, расследование было начато в октябре 2019 года. Во всем мире проведено больше 700 обысков, задержаны больше 800 человек, удалось предотвратить 100 тяжких и очень тяжких преступлений.

Было конфисковано огромное количество наркотиков: 22 тонны гашиша, 2 т амфетамина, 6 т прекурсоров для психотропных веществ. Конфисковано больше 250 единиц огнестрельного оружия, 39 млн. евро в разной валюте.

Литовская полиция изъяла из оборота около 1332 кг разных наркотиков: гашиша – 574 кг, конопли – 641 кг, кокаина – 77 кг, амфетамина – 40 кг. Их стоимость на черном рынке - 8 800 000 евро.

В Литве и за рубежом было арестовано около 30 граждан нашей страны, которые связаны с преступным миром. Они были задержаны в Швеции, Финляндии, Нидерландах, Германии, Литве. 15 из них - задержаны в Литве.

Некоторые задержаны на этой неделе, ведется расследование. Задержанных подозревают в контрабанде и распространении наркотиков.

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