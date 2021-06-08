Грибаускайте: спор по вопросу представительства на саммитах ЕС вредит репутации Литвы

Спор правящих консерваторов и президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросу представительства страны на саммитах Евросоюза, уже вредит репутации государства, заявила бывший президент Даля Грибаускайте.

По ее словам, конституционные аргументы представительства на стороне президента.

"По моему мнению, конституционные аргументы по участию, независимо от личностей, нравятся они или нет, на стороне президента, политические аргументы требуют конструктивного диалога и общего решения, а мы видим в публичном пространстве открытую демонстрацию нехватки этого с обеих сторон, и это уже действительно вредит репутации государства", – заявила во вторник Д. Грибаускайте журналистам.

Бывшая глава государства была в парламенте, чтобы послушать второе годовое сообщение президента Г. Науседы. В ответ на просьбу прокомментировать сообщение, Д. Грибаускайте сказала, что старается "не оценивать президента и его речи".

"Я хочу лишь сказать, что год был сложным, для всех, в том числе и для президента: пандемия и вызовы внешней политики, возникавшее напряжение как внутри страны, так и у наших границ как минимум с двумя агрессивными соседями", – отметила экс-президент.

Вопрос о том, кто должен представлять Литву на саммитах ЕС, президент или премьер Игрида Шимоните, консерваторы начали поднимать после победы на прошлогодних парламентских выборах.

Они рассматривают возможность принять закон, который будет предусматривать, что Литву в Европейском совете будет представлять не президент, а премьер-министр.

Инициаторы утверждают, что рассматриваемые на саммитах ЕС вопросы преимущественно связаны с компетенцией правительства. Также нет возможности обеспечить, чтобы, участвуя в саммитах ЕС, президент придерживался мандата, утвержденного Сеймом и правительством, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики этой инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой президенту Дале Грибаускайте и никогда раньше не поднимали этот вопрос.

Президент Г. Науседа говорит, что намерен и впредь представлять Литву на всех саммитах.

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