В Каунасе мобильный радар выявил массу нарушителей

С 31 мая по 6 июня Каунасская полиция проверяла водителей, выявляла нарушителей ПДД. За неделю установили 1382 случая превышения скорости.

3 июля, в 21.05 ч. на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки, где разрешено движение со скоростью 90 км/ч, был зафиксирован случай нарушения скорости на 96 км/ч (гражданин Латвии 1968 г.р. на Audi A8 ехал на скорости 186 км/ч).

4 июня, в 10.40 ч., в Каунасском районе, в деревне Кармелавос II, на ул. Вильняус для проверки остановили автомобиль Peugeot 307. От водителя 1977 г.р. шел стойкий запах алкоголя, полиция проверила женщину на трезвость, в ее организме было 2,32 промилле.

4–6 июня в Каунасе, Каунасском районе и в Кайшядорском районе полиция выявляла нарушителей ПДД.

Было проверено больше 2000 автомобилей, выявлено 13 нетрезвых водителей, в их числе один начинающий водитель и водитель фуры, а также один велосипедист. 4 водителей управляли автомобилями, несмотря на то, что у них нет прав, были зафиксированы и другие нарушения.

В Каунасе, в Вайшвидаве проверили 1000 авто и выявили троих нетрезвых водителей (0,71, 0,72 и 0,94 промилле), а также один случай, когда авто был без техосмотра и страховки.

Всего за неделю выявили 16 нетрезвых водителей и 5 велосипедистов.

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