Профессор предупреждает о нелегальных мигрантах: это может вызвать не только гуманитарный кризис

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предупреждает, что в последнее время сложилась неутешительная ситуация – за 5 месяцев этого года задержано в два раза больше мигрантов, чем за весь прошлый год. Профессор Витаутас Касюлявичюс считает, что это грозит не только гуманитарным, но и эпидемиологическим кризисом.

Профессор опасается, что из-за нелегальной миграции в Литву могут попасть опасные штаммы коронавируса.

"Поощряемая властями Беларуси нелегальная миграция из стран Азии в Литву грозит не только гуманитарным, но и эпидемиологическим кризисом. Именно в странах Азии широко распространен индийский штамм, или delta SARS-CoV-2. Поэтому лагеря нелегальных или трудовых мигрантов могут стать очагами этой инфекции, такое уже было. Все зависит от количества и концентрации людей в таких лагерях. А как мы видим, власти соседней страны еще только начали свое дело", – писал он в фейсбуке.

Он заметил, что все возможности тестирования и выявление штаммов должны быть направлены на беженцев.

"Сегодня это - приоритет нашей страны, если мы не хотим взорвать заложенную бомбу", – предупредил профессор.

Касюлявичюс сказал Delfi, что все работники, которые работают с нелегальными мигрантами должны быть привиты двумя дозами вакцины от коронавируса.

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