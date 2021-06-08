Даже после хаоса в Litexpo Вильнюс намерен приглашать желающих привиться в живые очереди

7 июня утром около центра вакцинации в Litexpo выстроились огромные очереди. Это произошло, поскольку муниципалитет пригласил желающих привиться раньше второй дозой AstraZeneca в живую очередь. Координатор вакцинации Кипрас Красаускас сказал, что приходящие прививаться в первый раз эту вакцину уже не выбирают, поэтому это единственная возможность ее использовать. Правда, по его словам, не так быстро, как прежде разбирают и Pfizer – желающих прививаться вообще стало меньше.

"На прошлой неделе мы заметили, что жители не выбирают AstraZeneca, поэтому решили пригласить желающих привиться второй раз, если с момента первой прививки прошло 4 недели. Было немало записанных на вакцинацию, поэтому около центра вакцинации и начался хаос", – сказал Красаускас в интервью "День на Delfi".

По его словам, сейчас живая очередь - единственный способ предоставить возможность более ранней ревакцинации, поскольку система вакцинации не дает это сделать в электронном пространстве. Красаускас сказал, что с 16 ч. 7 июня очередей около центра вакцинации уже не было, но вакцина еще оставалась, поэтому муниципалитет предоставит желающим еще одну возможность привиться AstraZeneca.

"На этот раз будут две разные очереди – одна для зарегистрированных людей, а другая - живая. Вероятно, с утра желающих привиться будет больше, к вечеру очереди рассосутся", – сказал Красаускас.

"Вакцина не должна лежать на полках или на складах, ее должны как можно скорее получить люди", – прибавил он.

По словам главы Каунасского центра вакцинации Юстинаса Дзидзявичюса, у них в центре нет живых очередей, и есть остатки AstraZeneca.

"На этой неделе у нас есть и свободные места на вакцинацию вакциной Pfizer", – сказал он.

И в Вильнюсе и в Каунасе большей популярностью пользуется вакцина Pfizer.

Правда, Красаускас отметил, что и ее сейчас так быстро, как прежде не расхватывают.

"В эти недели у нас есть места для вакцинации Pfizer. В ближайшие несколько недель будем видеть, что желание прививаться иссякает, достигнет 50–55%, после этого порога Израилю и Великобритании стало непросто привлечь людей вакцинироваться, независимо от вакцины", – заметил он.

"Когда будет больше доз, мы вернемся к вакцинации в поликлиниках, кка в государственных, так и в частных, привлечем и аптеки. По сути процесс вакцинации станет эмоциональным решением: пришел за покупками в ТЦ, а рядом аптека, где предлагают привиться, – зашел и привился. Надо двигаться к модели децентрализации", – сказал Красаускас.

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