Пассажиропоток в аэропортах Литвы в мае – крупнейший с сентября прошлого года

В мае три аэропорта Литвы обслужили более 86,6 тыс. пассажиров, и это был крупнейших показатель за последние семь месяцев, сообщает компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы).

По сравнению с маем прошлого года, когда по причине карантина рейсы были ограничены, пассажирские потоки выросли в 20 раз, однако все же были на 85,8% меньше, чем в мае 2019 года, до пандемии.

В январе-мае этого года пассажиропоток аэропортов Литвы составил 309 тыс. – на 72,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За пять месяцев этого года в аэропортах страны было обслужено 8,4 тыс. рейсов – на 39,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Только в мае было 2215 рейсов – в 2,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года, но на 60,4% меньше, чем в мае 2019 года.

В январе-мае поток грузов аэропортов составил 8,2 тыс. тонн – на 5,8% меньше, чем год назад. Только в мае, по сравнению с маем 2020 года, грузопоток самолетов сократился на 16,9% до 1554 тонн, а по сравнению с маем 2019 года он сократился на 22,8%.

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