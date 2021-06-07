Глава КНБО: худший сценарий - по 300 мигрантов из Беларуси еженедельно

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас говорит, что, в соответствии с худшим сценарием, каждую неделю границу Литвы с белорусской стороны будет пытаться пересечь около 300 нелегальных мигрантов.

"Во вторник, четверг есть рейсы из Багдада в Минск и из Стамбула в Минск. Всего четыре рейса, а с ними коррелируют волны миграции. Этими рейсами по сути и прилетают люди из Сирии, Ирака (...) Четыре рейса - 600 человек. Хорошо, не все они пойдут через территорию Литвы, не все они мигранты. Так что мы подсчитываем, что 200-300 в неделю - это худший сценарий", - сказал в понедельник BNS Л. Касчюнас.

Он сказал это после выезда КНБО на погранзаставу им. Гинтараса Жагуниса, где сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) ознакомили парламентариев с ситуацией на границе в связи с увеличением в последнее время потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

По данным СОГГЛ, в этом году в Литву из Беларуси уже пытались попасть почти 300 нелегальных мигрантов, преимущественно граждане Ирака. Это втрое больше, чем за весь 2020 год.

Л. Кащюнас говорит, что так минский режим старается показать, что держит свое слово.

В конце мая в белорусском парламенте Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал "наркотики и мигрантов", а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. "Теперь сами будете их есть и ловить", - сказал он.

Министр внутренних дел Агне Билотайте на прошлой неделе на заседании КНБО заявила, что в деятельности по переправке нелегальных мигрантов из Беларуси могут участвовать белорусские должностные лица. По ее словам, увеличение потока нелегальных мигрантов - это сознательная политика минского режима против Литовского государства.

До конца 2022 года Литва планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, так как сейчас они охватывают всего 38% границы. На этой понадобится 38 млн евро.

Глава КНБО, в частности, выразил мнение, что такая деятельность проводников, когда мигранты оказываются в руках литовских пограничников, должна отпугнуть тех, кто собирается таким путем попасть на Запад.

"Думаю, что до Сирии, до иракского общества дошло известие о том, про проводники по сути ведут их туда, где нет прямой дороги в Берлин", - сказал Л. Кащюнас.

В понедельник ситуация обсуждалась и на заседании правительственной Комиссии по национальной безопасности, однако представители правительства встречу не комментировали.

Заседание комиссии созвала премьер Ингрида Шимоните.

В комиссию входят министры обороны, экономики, иностранных дел, внутренних дел, директор Департамента государственной безопасности (ДГБ), главный советник Группы президента по национальной безопасности, директор Второго департамента оперативных служб и канцлер правительства.

Советник президента по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс сказал, что на заседании обсуждалось, как можно было бы эффективнее возвращать нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

"Согласованы действия, которые необходимы, чтобы ситуация была и под наблюдением, и под контролем. (Договорено об) определенных дипломатических средствах, чтобы мы могли идентифицировать лица, их гражданство, из какой страны они прибывают, и организовать возвращение граждан в страны, откуда они прибывают", - сказал Д. Кулешюс радио LRT.

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что ситуация находится под контролем, однако сотрудники безопасности наблюдают за ней из-за возможной угрозы терроризма.

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