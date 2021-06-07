Ситуация на границе с Беларусью изменяется не по дням, а по часам

Ситуация на границе Литвы и Беларуси остается напряженной, почти ежедневно там задерживают нелегальных мигрантов. Литва готовит дополнительные меры защиты, чтобы остановить их поток. Это и дополнительные элементы заборов и средства наблюдения.

В понедельник на границу приезжали члены парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО). По словам главы СОГГ Рустама Любаева, ситуация на границе остается сложной.

"Мы видим, что ситуация меняется не по дням, а по часам. За выходные задержали три группы нелегалов, это больше 30 человек", – сказал журналистам Любаев.

Больше всего инцидентов фиксируют на заставе им. Гинтараса Жагуниса и на заставе Твяречаус.

Сейчас, по словам Любаева, нелегальных мигрантов задерживают почти каждый день.

"Как известно, мигранты просят предоставить им убежище. Ситуация напряженная, с прошлой недели внедрили немало дополнительных средств охраны", – сказал Любаев.

Заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис сказал, что потоки нелегалов направлены в Литву и Польшу.

"В Латвии нет ни одного, а у нас – 273 нелегалов, в Польше – 180. Все идет через Литву и Польшу", – сказал он.

Ранее сообщалось, что, если потребуется, к охране границы привлекут и армию.

Сейчас решается вопрос закупки новых средств защиты и оружия. Обсуждается оснащение границы дополнительными средствами защиты.

"Эта система, о которой мы говорим, охватывает и забор, и волоконно-оптические кабели и камеры наблюдения – дневного и ночного видения, тепловизоры. Все будет зависеть от конкретного географического положения участка", – сказал глава СОГГ.

По его словам, границу сейчас охраняет в два раза больше пограничников, чем обычно.

По словам Любаева, практически нет никаких контактов с белорусскими пограничниками.

"Есть формальные каналы сообщения, но они не работают. Мы передаем информацию белорусским коллегам, но они не отвечают, не приезжают на место нелегального пересечения границы. По действующим правилам, мы должны проводить расследования совместно, но этого нет, все объясняют COVID-19 и действующими в Беларуси ограничениями. Мы видим, что не хотят фиксировать факт нарушения границы и сотрудничать с нашими ведомствами", – сказал Любаев.

В этом году планируют до 1 июля обновить системы наблюдения на участке 40 км, второй этап обновления проведут до 1 сентября 2021 г., а третий - до 1 ноября этого года.

Пограничники сталкиваются не только с большим потоком нелегальных мигрантов, но и с контрабандой.

Глава ПКНБО Лауринас Кащюнас сожалел, что до сих пор не удалось модернизировать границу с Беларусью.

"У нас 62% границы с Беларусью не оснащены новейшими технологиями. Но факт в том, что мы движемся вперед", – сказал он.

Кащюнас заметил, что больше всего нелегалов приходит в Литву через Девенишкскую петлю.

"Мы видим, что интересы организаторов этих переходов и людей, которые переходят границы, разнятся. Мигранты хотят попасть в Западную Европу. (…) Это игра судьбами людей, вместо сказочно богатого Запада они получают не самые лучшие условия в Литве", – заметил глава ПКНБО.

Депортация этих людей, по словам депутата, важный, но юридически непростой процесс. "Депортация - лучше всего отпугивает от таких действий", – сказал Кащюнас.

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