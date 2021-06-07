Предупреждение после пожара в Вильнюсе: лучше не выходить на улицу, подождать, когда загрязнения рассеются

ru.DELFI.lt

В Вильнюсе после обеда сообщили о пожаре на ул. Жальгирё. Во дворе компании горел пенопласт. Фармацевты Eurovaistinė предупреждают, что следует не выходить на улицу, подождать пока загрязнения в воздухе развеет ветер, а лучше всего дождаться дождя.

"Ветер нес дым в сторону центра и в сторону Старого города, поэтому мы рекомендуем закрыть окна и подождать, когда ветер пронесет загрязнения. Лучше всего ждать до первого дождя. Если у вас разболелась голова или появилась сонливость, это может быть признаком отравления дымом", – сказала провизор Йовита Юодснуките. Если вы надышались дыма, вас тошнит, рвет, рекомендуем немедленно обращаться к врачу. Провизоры рекомендуют следить за ситуацией и учитывать рекомендации. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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