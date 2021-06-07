На юбилейных учениях BALTOPS на Балтике – внимание и к кибербезопасности

В воскресенье в Балтийском море начались организуемые США 50-е учения BALTOPS, в них в этом году впервые будут отрабатываться и навыки отражения кибернетических угроз, а часть учений из-за коронавирусной пандемии будет проходить дистанционно.

"Вчера мы начали пятидесятые учения BALTOPS – учения, которые являются основой совместимости между членами Альянса. 18 стран более чем с 40 кораблями, 60 самолетами и 4 тыс. человек персонала будут действовать совместно в Балтийском море", - сказал на пресс-конференции в режиме онлайн в Брюсселе командир 6-й флотилии ВМФ США, а также командующий ударными силами и силами поддержки НАТО, вице-адмирал Джин Блэк.

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Помимо 16 стран, в учениях также участвуют Финляндия и Швеция.

По словам Дж. Блэка, эти учения демонстрируют внимание союзников НАТО и их партнеров к безопасности судоходства.

Заместитель командующего ударных сил и сил поддержки НАТО, контрадмирал Джеймс Морли из Королевского ВМФ Великобритании сказал, что во время учений будет отрабатываться отражение конвенционных угроз со стороны самолетов, кораблей и подводных лодок, включая мощную шведскую подводную лодку, также будут проводиться операции с минами и беспилотниками.

По его словам, учения BALTOPS будут проходить в две фазы: в первой фазе военные единицы будут тренироваться действовать совместно в соответствии с заранее спланированной программой. Во время второй фазы они должны будут применить этот опыт в ответ на заранее неизвестные им военные угрозы.

Несмотря на то, что в последнее время напряженность между Россией, Беларусью и западными союзниками нарастает, по словам. Дж. Блэка, каких-то особых действий со стороны России не ожидается. Поскольку BALTOPS - регулярные учения, которые планируются заранее, активизация деятельности России во время этих учений наблюдается ежегодно.

Учения начались 6 июня и будут продолжаться до 18 июня.

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