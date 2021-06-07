Цель визита, который будет проходить 10-12 июня, – продемонстрировать поддержку евроатлантическим интеграционным устремлениям Грузии, проведению реформ и закреплению демократии, сообщил офис президента.
Как сообщается, во время визита президент посетит оккупированные Россией территории в Южной Осетии, встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахабером Кучавой.
В программе визита также намечены встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии.
Глава государства с супругой должны встретиться с Католикосом-Патриархом Грузии Илией II.
Для Д. Науседене предусмотрена отдельная программа визита. Она примет участие в церемонии открытия монумента Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису, посетит Центр литовского языка, культуры и просвещения Грузинского технического университета, примет участие в презентации книги писательницы Бируте Йонушкайте «Усатая история Львенка».
Это первый официальный визит президента Г. Науседы в Грузию. Глава государства встречался с президентом этой страны в 2019 году во время ее визита в Литву.
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